!España perdió por penales frente a Rusia y quedó eliminada del Mundial!

España quedó eliminada de la Copa del Mundo tras empatar 1-1 contra Rusia y perder 4-3 en penales. El país sede hizo un gran partido y aguantó a la 'Roja' en el estadio Olímpico Luzhnikí en Moscú.

Las 78 011 personas presenciaron un encuentro que tuvo goles rusos. El primero, un autogol a los 12' de Sergei Ignashevich tras un tiro libre generado por una falta a Nacho.

El empate llegó a los 41', con una anotación de Artem Dzyuba desde los doce pasos. La pena máxima fue cobrada tras una mano de Gerard Piqué luego de que el ruso diera un cabezazo al balón.

Llegando a los minutos finales, ambos equipos esperaron al tiempo suplementario. Rodrigo Moreno destacó con algunas ocasiones que atajó el arquero Igor Akinfeev. Iago Aspas también llegó al área rival en varios momentos del partido, mientras Isco recibió faltas reiteradamente.

En penales, Rusia ganó 4-3 después de que las ejecuciones de Koke y Aspas sean atajadas por Akinfeev. A pesar de la gran cantidad de pases que dio, España no pudo concretar goles. El 'Oso tricolor' avanzó a cuartos de final, instancia que solo había llegado cuando era parte de la Unión Soviética. Enfrentarán al ganador entre la llave de Croacia vs Dinamarca.

Minuto a minuto

Penal 9 - España: ¡Falló Iago Aspas! ¡Atajó Akinfeev! ¡Rusia ganó 4-3 y pasó a cuartos de final!

Penal 8 - Rusia: ¡Gol de Cheryshev!

Penal 7 - España: ¡Gol de Sergio Ramos!

Penal 6 - Rusia: ¡Gol de Golovin!

Penal 5 - España: ¡La falló de Koke! ¡Atajó Akinfeev!

Penal 4 - Rusia: ¡Gol de Sergei Ignashevich!

Penal 3 - España: ¡Gol de Gerard Piqué!

Penal 2 - Rusia: ¡Gol de Fedor Smolov!

Penal 1 - España: ¡Gol de Andrés Iniesta!

- 121' Final del partido. ¡España y Rusia van a penales!

- 121' Otro disparo español que ataja Akinfeev.

- 119' Cheryshev se resbaló tras un contragolpe ruso.

- 117' Tiro de esquina de Rusia que despejó España.

- 116' ¡Asustó Rusia! España pudo despejar el balón.

- 115' El árbitro no cobra falta.

- 114' ¡Los españoles reclaman penal tras falta de Ignashevich a Piqué! El árbitro espera a la respuesta del VAR.

- 113' Falta contra Isco. Tiro libre para España.

- 112' Tiro libre para España cerca del área rusa tras falta a Isco.

- 111' Pase a Iago Aspas en área rival. El español perdió el balón.

- 109' ¡Buen disparo de Rodrigo que atajó Akinfeev!

- 108' Centro de Carvajal que atrapa Akinfeev.

- 107' Iniesta le pegó al arco, pero el balón chocó contra el rival. Akinfeev atrapó el balón.

Empezó el segundo tiempo suplementario.

- 105' + 1' Final del primer tiempo suplementario. Siguen empatados.

- 105' + 1' ¡Piqué cabeceó y Akinfeev la atrapó!

- 105' Tiro libre para España tras falta a Isco.

- 104' Cambio en España: entra Rodrigo Moreno, sale Marco Asensio.

- 104' Kudryashov cayó mal y terminó sentido.

- 102' Iago Aspas sigue intentando llegar al área rusa, pero la defensa logra intervenir los balones.

- 100' Asensio le pegó al balón y Akinfeev atrapó la pelota.

- 100' Iniesta se tropezó con Iago Aspas.

- 97' Cambio en Rusia: sale Kuzyaev, entra Erokhin.

- 97' Koke pateó desde fuera del área, pero el balón se fue por arriba del arco.

- 95' Isco quiso mandar un centro, pero la defensa rival despejó el balón.

- 94' Supuesta falta a España cerca del área rusa. El árbitro deja seguir el juego.

- 92' Iago Aspas intentó llegar al arco rival, pero la pelota terminó fuera.

Empezó el primer tiempo suplementario

- 94' Final del segundo tiempo. España empata 1-1 con Rusia y se va al alargue.

- 93' Smolov remató al arco, pero el balón se terminó desviado.

- 92' Intentó Cheryshev generar peligro en área española, pero no encontró compañero para el pase.

- 90' Cabezazo de Ramos que termina afuera. Kutepov no puede seguir más.

- 89' España intenta con varios tiros de esquina.

- 88' Tiro libre para España cerca del área rusa tras falta a Isco.

- 87' Contragolpe ruso que terminó en posición adelantada.

- 85' ¡Iniesta le pegó al balón y Akinfeev se estiró para atajar el balón! El arquero ruso volvió a atajar otro remate.

- 82' Supuesta mano de Rusia en área propia. Se detuvo el partido para ver el VAR y seguir con el juego.

- 81' Disparo de Carvajal que atrapa Akinfeev.

- 80' Cambio en España: Sale Diego Costa, entra Iago Aspas.

- 75' Iniesta perdió el balón en área rival.

- 73' Tiro de esquina para España. El rival despejó el balón.

- 70' Tarjeta amarilla para Zobnin tras cometer falta al rival.

- 70' Cambio en España: sale Nacho, entra Daniel Carvajal.

- 67' Cambio en España: Sale David Silva, entra Andrés Iniesta.

- 66' Cae Golovin en área española. No cobran falta.

- 65' Cambio en Rusia: Sale Dzyuba, entra Fedor Smolov.

- 64' Diego Costa quiso llegar al área rusa, pero cobraron posición adelantada.

- 63' Falta de Ramos contra Fernandes. Tiro libre para Rusia.

- 61' Cambio en Rusia: Entra Cherysev, sale Samedov.

- 60' Centro de Nacho a David Silva que termina en saque de arco.

- 58' ¡Isco quiso llegar al arco ruso! La pelota terminó en tiro de esquina para España.

- 58' Mano de Golovin. Tiro libre para España.

- 57' Tiro de esquina para Rusia

- 54' Tiro libre español, tras falta de Kutepov a Isco.

- 53' Sergio Busquets le pegó débil al balón. La defensa rusa despejó el balón.

- 51' Tiro libre ejecutado por Koke. Diego Costa cabecea el balón, pero sale por arriba del arco ruso.

- 47' ¡Toque de Jordi Alba al balón! Akinfeev atrapa la pelota.

- 45' Cambio en Rusia: sale Zhirkov, entra Vladimir Granat.

Empezó el segundo tiempo de España vs Rusia.

- 45' + 2' Final del primer tiempo. España empata 1-1 con Rusia.

#ESP sólo ha concedido cuatro penales a lo largo de la Copa Mundial.



2️⃣ en #Rusia2018

1️⃣ en 2002

1️⃣ en 1986. pic.twitter.com/gKLYxcvXgU — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 1 de julio de 2018

- 45' + 1' ¡Cabezazo de Costa que atrapa Akinfeev!

- 45' + 1' ¡Diego Costa que intentó con el balón y el arquero Akinfeev la despeja!

- 45' ¡Isco intentó patear el balón al arco! Un cabezazo del rival despejó el balón.

- 44' Supuesta falta de Samedov contra Jordi Alba.

41' ¡Goooooooooool de Rusia!

Artem Dzyuba, de penal, puso el empate 1-1.

- 40' ¡Penal para Rusia! Mano de Piqué tras cabezazo de Dzyuba.

- 39' Rusia intentó llegar al área española, pero el rival la manda a tiro de esquina.

- 36' ¡Golovin intentó rematar al arco, pero el balón salió desviado!

- 33' España maneja el partido con gran cantidad de pases. Rusia no puede tocar el balón.

- 30' Lateral ruso cerca del área española.

- 27' Tiro de esquina para Rusia después de que Busquets perdiera el balón.

- 25' Pase largo a Jordi Alba. El español no pudo atraparla.

- 24' Falta de Zobnin contra Isco.

- 22' Terrible falta e innecesaria de Ramos contra Dzyuba. Tiro libre para Rusia.

- 20' Rusia quiere llegar al área española, pero la defensa rival controla el balón.

- 16' Falta de Piqué contra el rival. El árbitro cobra saque de arco español.

- 14' Zobnin intentó patear el balón al arco, pero se fue por arriba del travesaño.

12' ¡Autogol de Rusia!

Sergei Ignashevich empujó a Sergio Ramos y metió el balón en su propio arco.

- 10' Falta de Zhirkov contra Nacho. Tiro libre peligroso para España.

- 10' Falta de Samedov al rival español.

- 8' Rusia quiso dar un susto al área española, pero la defensa ibérica despejó tranquilo el balón.

- 7' España manejó con pases la pelota en campo ruso, pero no pudo llegar al área rival.

- 4' Tiro de esquina para Rusia tras centro de Golovin despejado por Piqué.

Empezó el partido de España vs Rusia.

Alineaciones confirmadas

España: David De Gea, Gerard Piqué, Nacho Fernández, Sergio Ramos (c), Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke, Marco Asensio, Isco, Diego Costa, David Silva.

Rusia: Igor Akinfeev (c), Mario Fernandes, Ilja Kutepov, Sergei Ignashevich, Fedor Kudriashov, Daler Kuziaev, Roman Zobnin, Aleksandr Golovin, Yuri Zhirkov, Alexander Samedov, Artem Dzyuba.

La previa

La 'Roja' clasificó como primera del Grupo B por diferencia de goles, ya que sumó los mismos puntos que Portugal (5). Eso sí, pese a los grandes nombres que tienen no han demostrado ser un gran colectivo. Aún no se nota la mano de Fernando Hierro.

Dani Carvajal, en la previa, resaltó la importancia que tiene Andrés Iniesta en la plantilla. "De Iniesta sobran las palabras. Es nuestro jugador estrella, es uno de los comandantes de esta selección y no hay que ponerle en duda", señaló.

Además, destacó a su también compañero de equipo, Isco Alarcón. "A Isco no le falta nada para ser el líder. Es uno de nuestros líderes. Cuando el partido se pone feo, él tira del carro, no se esconde, busca centros, tiros, pases... Poco más se le puede pedir. Isco está haciendo un Mundial espectacular y ojalá lo siga haciendo igual de bien", apuntó.

Rusia, los dueños de casa, quieren realizar el papel que tuvieron en los primeros partidos ante Arabia Saudita (5-0) y Egipto (3-1) y dejar de lado la derrota (0-3) frente a Uruguay.

Sus principales armas en ataque serán Alan Dzagoev, Aleksandr Golovin y su goleador Denís Chéryshev.

Alineaciones probables del España vs Rusia

España: De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Koke, Busquets; Iniesta, Isco; Asensio y Diego Costa.

Rusia: Akinféev; Mário Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinski, Samédov, Golovín; Chéryshev y Dzyuba.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el España vs Rusia?

Si quieres seguir en Internet el España vs Rusia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.