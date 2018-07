Jorge Sampaoli descarta renunciar a la selección argentina: "No fue un fracaso"

Periodistas, hinchas, ex jugadores y una larga lista de personalidades en el mundo del fútbol argentino se han encargado de hacer comentarios en detrimento del desempeño de Jorge Sampaoli como seleccionador de la ‘Albiceleste’.

Obviamente, algunos han pedido su renuncia de la dirección técnica. no obstante, dicha opción del seleccionador argentino no estaría dentro de su agenda a pesar de despedirse muy pronto de Rusia 2018.

PUEDES VER Sampaoli responde si Messi decide los cambios en Argentina| VIDEO

Cuando un periodista de la agencia de noticias Reuters le hiciera la interrogante si daría un paso al costado luego de esta campaña mundialista, Sampaoli dijo que no lo está contemplando. “Para mí, el hecho de estar acá donde estoy y donde quise estar, no me hace evaluar lo que me propone”, indicó, según recoge el portal Infobae.

Asimismo, se refirió al papel de sus dirigidos de quienes destacó las ganas al momento de jugar. “Es muy doloroso quedar afuera de la Copa del Mundo hoy con el esfuerzo que hicieron los jugadores. Dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar”, agregó.

Cuando se le consultó sobre el resultado del encuentro con Francia y un balance general en la Copa del Mundo, el argentino explicó que no lo siento como un fracaso. “Fue una frustración, no un fracaso”, explicó ‘Sampa’.

Jorge Sampaoli asumió el buzo de la selección argentina en junio del año pasado y firmó un contrato de 5 años que incluiría las próximas eliminatorias y la eventual clasificación al Mundial Qatar 2022. La interrupción de la cláusula implicaría que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) deba pagarle entre 16 y 20 millones de dólares.