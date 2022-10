Víctor Laguna, gerente peruano en Facebook: “Contratar buen talento es bastante desafiador”

Víctor Laguna, egresado de la carrera de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió una maestría en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en Brasil. La oportunidad de realizar una pasantía en Silicon Valley por seis meses se volvió en una oferta de trabajo a tiempo completo; sin embargo, los reclutadores de otras compañías empezaron a proponerle otras alternativas laborales.

En conversación con La República, el peruano reveló que tiene a su cargo diferentes equipos con los que trabaja para llegar a los objetivos de Facebook Watch. Además, detalló que uno de los desafíos que le ha tocado enfrentar es encontrar buen talento, lo que podría ser una alternativa de trabajo para los latinoamericanos.

—¿Cómo empezó tu interés por la informática?

—Recuerdo que, cuando era adolescente, tenía una computadora DOS y jugaba bastantes juegos, de esos que se instalaban con disquetes, los cuales compartíamos con mis amigos. Ese fue mi primer acercamiento con el mundo de la informática y querer entender cómo funcionaban estos juegos. Entonces me dio curiosidad de cómo crear programas de computadora y enfocarme en el desarrollo de software, pero de una perspectiva más ligada a los juegos.

Víctor Laguna lleva 7 años trabajando en Facebook. Foto: PR Víctor Laguna

Cuando estaba a punto de ingresar a la universidad, investigué sobre las carreras que quería hacer, ya que tenía afinidad por las matemáticas; además, he participado en concursos de colegio y ganaba. Vi que la Ingeniería Informática o Ciencias de la Computación tenían mucho potencial para el futuro porque, cada año, salían cosas nuevas. Creo que todo eso hizo que me interesara bastante en computación y así es como postulé a la Pontifica Universidad Católica del Perú.

—¿Cómo llegaste a trabajar en Silicon Valley?

—Del 2008 al 2010, hice una maestría en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de São Paulo. Al año siguiente, realicé un doctorado en Brasil y en ese tiempo me salió la oportunidad de hacer una pasantía en una empresa llamada VMware, que tiene sede en Palo Alto, California. Tras ello, hice unas prácticas de seis meses y les gustó mi trabajo, me ofrecieron regresar a laborar a tiempo completo desde el 2012 hasta 2013.

Siempre he tenido interés en el desarrollo de productos relacionados con tecnologías móviles, lo que es iOS o Android. Me contactaron de la empresa de Yahoo!, salió la oportunidad, pues es muy común que las compañías tecnológicas tengan reclutadores, y decidí aprender más al respecto. Pasé las entrevistas e ingresé a trabajar por casi dos años y medio.

—Después de Yahoo!, ingresaste a Facebook, ¿cómo lo lograste?

—Mi ingreso a Facebook fue similar a Yahoo!, los reclutadores de las empresas siempre están analizando el mejor talento de otras compañías. Entonces, recibí el contacto, pero sentía que era el momento para buscar otra oportunidad y se alineó con la oferta de Facebook, donde estoy desde septiembre de 2015.

Entro a Meta enfocándome en el desarrollo para plataformas móviles, como ingeniero de desarrollo de software. Dentro de la compañía hago la transición a lo que es engineering managery (gerente de Ingeniería), tengo equipos a mi cargo, pues yo me encargo que toda el área de videos alcance los objetivos.

—¿Qué sientes al ser un peruano que ocupa el cargo de gerente de Ingeniería en Facebook?

—Una de mis aspiraciones era ingresar a una de las empresas top de tecnología y haber entrado a Meta, para mí, fue un sueño cumplido. Para mí fue una realización, ya que ingresar es el primer paso y luego mantenerte, porque ya son siete años. Además, como peruano me siento con mucha responsabilidad de dejar el nombre del Perú en alto y creo que lo voy haciendo bien y espero seguir así. Somos muchos (peruanos) en Silicon Valley y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer lo mejor que podamos por dejar bien el nombre del país.

Víctor Laguna considera que la educación en Perú ha avanzando lentamente. Foto: PR Víctor Laguna

—¿Cuál crees que es tu logro más sobresaliente cómo ingeniero informático?

—Desde que empecé la carrera, he representado a Perú en concursos de programación internacionales. Después de haber hecho la maestría, he entrenado a equipos de la Pontificia Universidad Católica del Perú para concursos de programación a nivel mundial.

En mi experiencia de liderar equipos, uno de mis logros ha sido lanzar productos de tecnología que hayan tenido mucho impacto, porque construirlos no solo es difícil, sino también para que tenga acogida entre los usuarios, lo cual es algo que me ha marcado bastante.

—¿Cuál ha sido el reto más difícil como ingeniero informático?

—En mi profesión, he pasado momentos muy desafiantes, desde la carrera por el cambio del colegio y adaptarme a la universidad, ya que solo aprobaba cursos de matemática. Luego, salir del país a realizar una maestría o a trabajar a Silicon Valley, es adaptarse a una cultura y a un idioma nuevo para poder comunicarme.

Por otro lado, como gerente de ingeniería, he enfrentado diferentes desafíos. Uno de ellos es que el buen talento es escaso; o sea, la parte de contratar buen talento es bastante desafiador y eso abre oportunidades para diferentes países como Perú , por ejemplo, para comenzar a motivar a los estudiantes a enfocarse más en temas de tecnología o computación, porque la demanda de buen talento es muy alta y hay una competencia muy grande en el mercado. Y la demanda no se puede suplir con la oferta que hay.

—¿Consideras que hay talento en Perú?

—Definitivamente. Lo he visto porque he entrenado equipos para concursos de programación. Además, llegué a Silicon Valley como peruano y se me hizo difícil encontrar a otros latinos. En ese entonces, el consulado peruano en San Francisco hizo una reunión de peruanos en tecnología en 2016 y nos reunimos 10 compatriotas. Desde ese momento, decidimos seguir juntándonos y formamos la comunidad PeruSV (Peruanos en Silicon Valley), a raíz de esta organización he podido conectar con muchos más que no conocía, y he calculado que somos alrededor de 300 peruanos que trabajamos en tecnología en Silicon Valley. En el país hay talento, solo que por diferentes motivos deciden no migrar, lo cual está bien.

En 2019, Víctor Laguna llegó a Perú con su conferencia Techsuyo, organizada por la ONG PeruSV (Peruanos en Silicon Valley). Foto: PR Víctor Laguna

—¿Qué le recomendarías a otros peruanos que aspiran a trabajar en grandes compañías tecnológicas?

—Yo les recomendaría que estudien y sobresalgan de alguna manera en la carrera que han estudiado. En mi caso, tuve la suerte de participar en concursos de computación por un tema que a mí me gustaba este tipo de desafíos y me permitió sobresalir, como estas oportunidades hay muchas otras, ya que hay diferentes iniciativas en ingeniería y que ayudarán a que el perfil sea más interesante.

Estudiar en el extranjero también ayuda mucho, a pesar de que la educación está avanzando a paso lento, pero seguro en el Perú. Pero creo que todavía hay una brecha en comparación con países de Latinoamérica. Brasil, Argentina y México tienen universidades que están a la vanguardia, entonces pensar en especializarse y salir del país para realizar un posgrado es una buena opción y, si estás en una buena universidad, te abre puertas para hacer prácticas, pero todo depende de las posibilidades.

Además, salir del país te permite comparar con otros profesionales y eso cambia un poco la perspectiva. Por último, el nivel de inglés, ya que ha sido una valla bastante alta para muchos profesionales.

Víctor Laguna como conferencista en PeruSV

—¿Qué proyectos tienes en el futuro que beneficie al país con PeruSV?

—En PeruSV tenemos diferentes iniciativas, una de las más importantes es la conferencia Techsuyo, que se hace anualmente, y la realizamos en Estados Unidos para servir de puente entre la ONG con Perú y Latinoamérica. La venimos haciendo desde el 2017 y cada año en diferentes lugares. En 2019 fue en Perú, donde hicimos una edición para gente del sector corporativo y una versión para estudiantes de colegio.

Este año la realizaremos en Miami, el 21 y 22 de octubre, en la sede de la Universidad de San Ignacio; como nuestro partner, nos ofrecieron el local para poder hacer el evento, donde estarán los peruanos y latinos de mucho éxito para compartir con la comunidad en Perú.

Además, hemos empezado a trabajar en nuestro tiempo libre con organizaciones, universidades y empresas peruanas para poder hacer proyectos en conjunto, sobre todo, en asesorías y auditorías tecnológicas a ciertas ideas que merecen la pena apoyarlas para que salgan adelante, tanto corporativo, startup o de universidades.