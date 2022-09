¿Cuál es la mejor vitamina para evitar el deterioro del cerebro, según nutricionista de Harvard?

¿Estás protegiendo tu cerebro a través de tu rutina alimentaria? De acuerdo con la doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional capacitada en Harvard, hay alimentos clave para prevenir el deterioro cognitivo, una realidad que se acentúa con el paso de los años. En su libro “This is your brain on food”, la especialista explica que hay un grupo de vitaminas capaz de fortalecer esta pieza clave del cuerpo humano.

“Cada uno de nuestros microbiomas es como una huella digital, por lo que un plan de alimentación verdaderamente efectivo se personaliza según las necesidades únicas de cada individuo”, detalla en la obra de su autoría.

¿De qué vitamina se trata?

“El grupo de vitaminas que más priorizo para mantener mi cerebro joven y saludable es el de las vitaminas B”, precisa Naidoo. Su elección coincide con un reciente estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, el cual señala que la depresión, la demencia y el deterioro mental a menudo se asocian con una deficiencia de esta vitamina.

“La deficiencia de vitamina B12 como causa de problemas cognitivos es más común de lo que pensamos, especialmente entre los ancianos que viven solos y no comen adecuadamente”, afirmó Rajaprabhakaran Rajarethinam, psiquiatra y autor principal de la investigación.

¿Cuántos tipos de vitamina B12 existen?

La doctora Naidoo explica en su libro que existen ocho tipos vitaminas B, cada uno con beneficios primarios para la salud. ¿Cuáles son? A continuación, la guía.

La vitamina B1 o tiamina es crucial para el metabolismo de los nutrientes, es decir, para obtener energía.

La vitamina B2 o riboflavina actúa como asistente de enzimas en las células que llevan a cabo reacciones importantes.

La vitamina B3 o niacina trabaja con más de 400 enzimas para producir materiales como el colesterol y la grasa. Asimismo, es un antioxidante, lo que ayuda a reducir el exceso de inflamación.

La vitamina B5 o ácido pantoténico es esencial para producir un compuesto molecular llamado coenzima A, que ayuda a las enzimas a generar y descomponer los ácidos grasos para obtener energía.

La vitamina B6 o piridoxina ayuda a muchas reacciones químicas en el cuerpo, las cuales respaldan la función inmunológica y la salud del cerebro.

La vitamina B7 o biotina es crucial para la señalización celular a través de neurotransmisores.

La vitamina B9 o folato es clave para apoyar la salud cerebral y neurológica, la función óptima de los neurotransmisores y una salud psicológica equilibrada.

La vitamina B12 o cobalamina es una vitamina esencial para la formación de glóbulos rojos y ADN, y apoya el desarrollo y la función del sistema nervioso.

¿Qué alimentos contienen vitamina B?

“La buena noticia es que las vitaminas B se encuentran entre las más fáciles de incluir en la dieta porque los alimentos que son ricos en una vitamina B a menudo contienen muchas, si no todas, las vitaminas B cuando se consumen como alimentos integrales. Aquí hay seis alimentos ricos en vitamina B que como todos los días”, asegura: