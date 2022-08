Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio. La noticia de su separación fue confirmada a través de las redes sociales de la conductora de televisión y el fundador de Eggtreme. Asimismo, pidieron a sus seguidores no especular sobre el tema, pues no brindarán más detalles al respecto.

El ‘Rey de los huevos’, antes de comenzar su relación sentimental con Tarazona, era conocido en el rubro empresarial gracias a su negocio basado en este nutritivo alimento. Conoce a continuación cómo inició su emprendimiento y en qué consiste.

¿Quién es Rafael Fernández?

Rafael Fernández es un empresario de 45 años de edad y oriundo de Chincha (Ica). No tenía presencia en los medios hasta que comenzó su relación con Karla Tarazona. Anteriormente, ya se había casado hasta en dos oportunidades; y como fruto de sus romances tuvo tres hijos.

Karla Tarazona y Rafael Fernández contrajeron matrimonio en diciembre de 2020. Foto: composición LR / Karla Tarazona / Instagram

El aún esposo de Tarazona es hijo de Manolo Fernández, fundador de la farmacéutica biológica Laboratorios Farvet, la cual tenía la intención de crear una vacuna contra la COVID-19.

¿Cómo empezó Rafael Fernández su emprendimiento Eggtreme?

El empresario y la modelo solían mostrar en redes sociales una vida llena de lujos. En los programas de espectáculos dieron a conocer que, en su casa ubicada en La Molina, tienen dos helicópteros y un carro valorizado en 280.000 euros. No obstante, la pareja reveló que para tener este estilo de vida ambos trabajaban arduamente. Mientras que Tarazona se dedica a la televisión, Fernández se desempeña en el mundo empresarial con su negocio Eggtreme.

Según la página oficial de la empresa de Rafael Fernández, él inició su emprendimiento en 1999 y su principal objetivo es que los peruanos se beneficien de todas las propiedad nutritivas del huevo.

De acuerdo al aún esposo de Tarazona, la idea de crear un negocio con base en este alimento surgió cuando sufrió una grave quemadura en la mitad de su rostro.

“Tuve una gran quemadura en la mitad de cara. Fui al dermatólogo y me dijo que estaría bien, solo tenía que consumir siete claras de huevo al día. Me quedé impresionado porque no conocía con exactitud las bondades del calcio. Al mes, tuve resultados increíbles y, a los dos meses, no parecía que había sufrido una quemadura. Soy un testigo y parte de esto”, declaró a Perú 21.

El 'rey de los huevos' comenzó con su negocio hace más de 20 años. Foto: Eggtreme/Facebook

Con Eggtreme, Fernández también busca concientizar al público sobre el consumo de la proteína de huevo, pues muchos creen que esta solo debe ser consumida por deportistas, cuando en realidad es para todo público.

“Es un mito que las proteínas estén dirigidas únicamente para deportistas. La clara de huevo tiene un importante valor nutricional que puede ser aprovechado por cualquiera. Las personas piensan que solo se consume en batidos, pero están equivocadas. Hay una variedad interesante para consumir el producto de manera sana”, sentenció.