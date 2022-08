Uso de mascarilla en colegios: ¿para quiénes aplica esta medida?

El titular de Educación, Rosendo Serna, anunció el último jueves 25 de agosto que el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad que el uso de mascarillas en los colegios sea facultativo, es decir, opcional.

Esto empezará a regir a partir del 31 de agosto, de acuerdo a lo dicho por el ministro, quien también señaló que la disposición sería publicada este viernes. Sin embargo, hasta el momento, el decreto supremo no ha sido promulgado.

Según las declaraciones de Serna Román, ¿para quiénes aplicaría esta medida?

El nuevo protocolo estará dirigido a los escolares, que podrán optar o no por el empleo de cubrebocas en las aulas. En ese sentido, los colegios no deberán prohibir el ingreso de los alumnos sin mascarilla. No obstante, el uso de barbijos será obligatorio para los profesores.

El titular del Minedu indicó que, según las estadísticas (no publicadas), los contagios en niños y adolescentes se produjeron fuera de las escuelas, y que no han llegado a hacer enfermedad grave. Precisó que la decisión se tomó tras haber tenido reuniones previas con el equipo técnico del Ministerio de Salud y que fue este sector el que planteó el protocolo.

Del mismo modo, Rosendo Serna comentó que este cambio dará un “gran paso (hacia) el tema de la sociabilización”, y que también permitirá “mejorar el aprendizaje”.