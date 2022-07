¿Quién es Matilde Pinchi Pinchi, la colaboradora eficaz del caso de Vladimiro Montesinos?

Matilde Pinchi Pinchi se volvió unos de los personajes peruanos más mediáticos a fines de los 90, pues gracias a su papel como colaboradora eficaz, cumplió una tarea muy importante durante las investigaciones contra la corrupción del régimen de Alberto Fujimori y su exasesor, Vladimiro Montesinos.

En el marco de las investigaciones contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal, una historia parecida se vuelve a repetir, ya que una de las figuras que está en la mira de los medios de comunicación es Karelim López, quien actualmente se desempeña como delatora en este caso. A continuación, te contaremos quién fue la secretaria de Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y por qué fue tan fundamental su participación.

Matilde Pinchi Pinchi es uno de los personajes más importantes en las investigaciones contra la dictadura fujimorista. Foto: GLR

¿Quién es Matilde Pinchi Pinchi?

Matilde Pinchi Pinchi nació en Pilluana, Tarapoto, el 19 de febrero 1954. Tiene 68 años y un hijo. Respecto a sus estudios, cursó carreras cortas sobre negocios y una de las actividades a las que se dedicaba era la importación mayorista de bisutería.

Entre 1998 y 2000, se desempeñó como secretaria de Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Por esos años, prácticamente fue su mano derecha.

“Yo era una persona en la que él realmente confió, la persona que estaba a su lado; no tenía con quién más conversar. Él pensaba las cosas y me las comentaba. Eso fue aumentando la confianza. A veces yo le hacía comentarios y a veces no, y, bueno, le decía: ‘Todo te va a salir bien’”, manifestó al diario La República sobre su relación con el exasesor presidencial en 2005.

Matilde Pinchi Pinchi y su relación con Vladimiro Montesinos

Pinchi Pinchi tenía 44 años cuando ingresó, en 1998, a brindar sus servicios en el SIN. Como había conocido a Montesinos años atrás, se tenían cierta confianza que, con el tiempo, se volvió más fuerte. Como ella era la persona en las que más se fiaba el también conocido ‘Doc’, sabía todos sus movimientos. Incluso, custodiaba los videos de sus visitas en el SIN.

Matilde Pinchi Pinchi por años apoyó las investigaciones contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Foto: GLR

“Yo guardaba los videos más o menos desde el 99. Montesinos me los traía y me decía: ‘Guárdalos’. Los guardaba en maletas. A veces él los dejaba olvidados y yo los metía en las maletas, había de los medios de comunicación, de muchas personas”, indicó la exsecretaria.

El fin principal de guardar los famosos ‘vladivideos’ era para que el exasesor presidencial comprometiera a muchos políticos. Incluso, hasta el día de hoy, el mismo Vladimiro ha asegurado que existen muchas más grabaciones, pero no los ha revelado porque los considera su “seguro de vida”.

Matilde Pinchi Pinchi como colaboradora eficaz

Han pasado más de dos décadas desde que Matilde Pinchi Pinchi entregó el video Kouri-Montesinos, con esto se produjo, finalmente, la caída del régimen de Alberto Fujimori. Durante casi cinco años declaró como colaboradora eficaz sobre los procesos anticorrupción que investigaban al expresidente.

Matilde Pinchi Pinchi junto a los medios de comunicación. Foto: GLR

Gracias a su testimonio, sumado a otros, se incrementaron el número de sancionados —que aproximadamente llega a 180—, quienes fueron juzgados por los tribunales por los diversos crímenes que cometieron durante el régimen fujimorista, del cual Vladimiro Montesinos tuvo un papel primordial.

“Yo sabía perfectamente todo lo que estaba sucediendo, incluso las peores cosas, por ejemplo, ese caso de los asesinatos. Ya no había escrúpulos, él simplemente decía: ‘De una vez hay que desaparecerlos’, como que desaparezca una cosa, una basura, decía que desaparezca esto que nos interrumpe en el camino”, mencionó Pinchi Pinchi sobre la actitud de su exjefe durante el régimen de Fujimori.