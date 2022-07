Mafalda es el personaje más popular creado por el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado ‘Quino’, nacido un 17 de julio de 1932. La pequeña niña se ganó el cariño de millones en Argentina, Perú, México y gran parte del mundo hispano con sus comentarios ácidos y profundos sobre la realidad y los problemas de la sociedad, los cuales lanzaba en cada viñeta.

Una leyenda urbana sostiene que el auténtico final de esta serie de tiras cómicas era la muerte de la pequeña por causa del alimento que más odiaba, la sopa. ¿Cuán cierta es esta supuesta viñeta? Revisemos lo que dijo al respecto el propio Quino, quien dejó este mundo un 30 de septiembre de 2020.

El supuesto final de Mafalda

A lo largo de los años, la obra de Quino fue imitada por una gran cantidad de seguidores en todas partes de Latinoamérica, al punto de que circularon algunas viñetas apócrifas sobre la popular Mafalda.

Una de estas, especialmente conocida en México, aparentaba ser un final a la serie de historietas del dibujante argentino. En ella, Mafalda asegura sentirse contenta porque su madre no cocinará sopa, la comida que tanto odia, pero poco después es arrollada por un camión que, irónicamente, transportaba dicho alimento.

El supuesto "final" de Mafalda. Foto: El País

¿Qué dijo Quino sobre la supuesta “muerte” de Mafalda?

Quino, creador de la historieta, desmintió en vida que esta viñeta fuera suya. "Esa tira no la hizo él, él nunca mató a Mafalda", recuerda Trino, un dibujante del país azteca.

Joaquín Salvador 'Quino', el creador de la mundialmente famosa Mafalda. Foto: AFP

“Esa tira no la hizo él, él nunca mató a Mafalda. Quino tenía un humor sensacional, porque además todo eso lo decía muy serio. Pero tenía esta parsimonia a la hora de hablar, con su lado ácido de ver las cosas, y notas la inteligencia que tenía”, manifestó el viñetista mexicano, citado por el diario El País.

¿Cómo fue la última viñeta de Mafalda?

La verdadera última viñeta de Mafalda fue publicada el 25 de junio de 1973 en el semanario Siete Días Ilustrados. En ella, el personaje titular indica a sus amigos que van a darle “un descanso a los lectores” y les advierte de lo que les podría pasar si salían en otro medio.

El verdadero final de Mafalda, publicado en junio de 1973. Foto: Quino

“Tenía la sensación de que me estaba empezando a repetir y me parecía que era un poco deshonesto. No quería que mi historieta fuera una de esas que tienen cuarenta años y uno las lee por costumbre, pero ya sabe cómo acaban”, indicó al respecto Quino en una entrevista de 1977 con Televisión Española.

¿Por qué Mafalda odia la sopa?

Uno de los datos más curiosos de Mafalda es su aberración por la sopa, que dio a entender en múltiples viñetas. Su creador dio a conocer el porqué en otra entrevista, concedida a la BBC en 2004.

Quino afirmaba que el odio de Mafalda por la sopa era “una alegoría a los regímenes militares que tuvimos que soportar en esta parte del Cono Sur. Porque todo lo que impone normas estrictas y hay que hacerlo por obligación quita la libertad y eso es muy desagradable”.