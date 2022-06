Sunat en línea: ¿cómo emitir un recibo por honorarios en sencillos pasos?

El recibo por honorarios electrónico es un comprobante de pago que se emite por la prestación de servicios profesionales, y es necesario para quienes generan rentas de cuarta categoría. Conoce cómo emitirlos desde la web de la Sunat.

Este documento se debe emitir de forma electrónica y ya no manual como se hacía hace años; es decir, ya no se entregan recibos físicos, salvo que se deba a motivos no previstos, que no sean responsabilidad del trabajador. En este caso, deberás registrarlos luego en la página de la Sunat o la APP Personas.

Requisitos para emitir recibos por honorarios electrónicos

Para poder emitir recibos por honorarios electrónicos solo es necesario que hayas registrado tu RUC en rentas de cuarta categoría y tengas a la mano tu Clave SOL. De esta manera, podrás ingresar a las plataformas de la Sunat y realizar el proceso sin ningún problema.

Emitir el recibo por honorarios de manera electrónica tiene muchos beneficios. Foto: difusión

¿Cómo emitir recibo por honorarios electrónico 2022?

Desde hace algún tiempo, todos los trabajadores independientes pueden emitir sus recibos por honorarios desde la web de la Sunat. Para ello, solo deben seguir estos sencillos pasos:

Paso 1: ingresar a la ingresar a la web de la Sunat

Paso 2: selecciona la opción “Mis Trámites y Consultas” e ingresa tu Clave SOL.

Paso 3: una vez dentro, selecciona la opción “Emisión de Recibos por Honorarios Electrónicos” y dale clic.

Paso 4: si es la primera vez que emites un recibo por honorarios electrónico, aparecerá el mensaje de “Obtención de la Calidad de Emisor Electrónico (SEE)”, solo debes darle clic a la opción “Continuar”.

Paso 5: aquí se iniciará el proceso para la emisión del recibo por honorarios electrónico. Primero deberás ingresar los datos del usuario al que le prestaste el servicio.

Paso 6: luego, llena los datos del servicio prestado.

Paso 7: seguidamente indica si el tipo de Renta de Cuarta Categoría que aplicará a su recibo por honorarios corresponde al Inciso “A” o “B”.

Paso 8: selecciona el tipo de moneda y el monto de los honorarios que deberás pagar

Paso 9: para finalizar el proceso, revisa que la información que contiene el recibo esté correcto. Si fuera así, ubica el botón “Emitir Recibo” y darle clic. ¡Eso es todo!

Monto máximo para emitir recibo por honorarios