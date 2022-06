TikTok es una red social en la que los usuarios pueden encontrar todo tipo videos. Esta aplicación también resulta adictiva para muchas personas, ya que contiene una gran variedad de contenidos, como deporte, moda, comida. Incluso, sirve para informarse de lo que sucede alrededor del mundo. En ese sentido, te contamos quién creó TikTok.

Esta plataforma también ha permitido a muchas personas, sobre todo a los famosos tiktokers, generar elevados ingresos económicos. Además, en 2021, se posicionó como la aplicación más utilizada en todo el mundo, según Sensor Tower.

¿Quién inventó TikTok?

El creador de TikTok es el empresario Zhang Yiming. Él es actualmente uno de los personajes más millonarios de China. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Nankai. En un principio, se inclinó por la microeléctrónica, pero luego se especializó en ingeniería de software.

Comenzó su carrera profesional en 2006, cuando ingresó a trabajar en Kuxun, una empresa digital especializada en reserva de viajes. Posteriormente, laboró en Microsoft, aunque no permaneció mucho tiempo en esta compañía debido a las reglas corporativas, según refieren el diario El Español.

Tras esto, formó parte de la famosa start-up china Fanfou, que funciona como una plataforma de micro-blogueo y tiene características y funciones similares a las de Twitter. En 2009, el Yiming creó su propia empresa y la denominó 99 Fang, la cual se especializa en brindar información a detalle sobre el sector inmobiliario.

Zhang Yiming realizó sus estudios universitario en la Universidad de Nankai. Foto: composición AFP / ISP

Con el éxito de su primer emprendimiento, decide fundar en 2012 ByteDance, empresa dedicada a la creación de redes sociales en el país asiático. Es así que en 2016 lanza TikTok.

La aplicación, que en China se le conoce como Douyin, ha pasado de tener 85.000 usuarios a 1.000 millones entre los años 2018 y 2022, de acuerdo con cifras del portal Business of App.

¿Cuánto dinero tiene Zhang Yiming desde que fundó TikTok?

La fortuna de Zhang Yiming asciende a US$ 49,5 mil millones. Además, se encuentra en el número 24 de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Su patrimonio económico se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años, sobre todo gracias al éxito de TikTok a nivel internacional.

De acuerdo con los datos de la revista especializada en finanzas, el empresario chino de 38 años registró un ingreso total de US$ 4.000 millones en 2018. Desde entonces, no ha dejado de incrementar sus ingresos. Por ejemplo, en 2020, recaudó US$ 16,2 mil millones, mientras que en 2021 su ingreso se duplicó, ya que registró la suma de US$ 35,6 mil millones.

Zhang Yiming es el creador de TikTok. Foto: AFP

En 2021, se posicionó como la segunda persona más rica de China, solo por detrás del magnate Zhong Shan Shan, presidente de la empresa de agua embotellada Nongfu Spring, cuyo patrimonio es de US$ 68,7 mil millones.

Zhang Yiming se aleja de ByteDance

En mayo de 2021, Zhang Yiming anunció su distanciamiento de ByteDance, compañía que opera la plataforma de TikTok. Aquel año, él decidió ceder el puesto de director ejecutivo a su colega y cofundador de la empresa, Rubo Liang. Esta medida forma parte de la reestructuración de su emprendimiento para impulsar nuevos negocios en un futuro próximo.