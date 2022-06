Ricardo Gareca: ¿cuáles son los pedidos del técnico para renovar contrato con la selección peruana?

Tras la derrota de Perú ante Australia, las esperanzas de obtener un pase al Mundial Qatar 2022 se esfumaron. En esa línea, fue el gerente deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, quien reveló cuál sería el futuro de Ricardo Gareca si este decide continuar al mando de la Bicolor, así como de los pedidos que hizo el ‘Tigre’ para evaluar su permanencia.

De acuerdo a Oblitas, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, Ricardo Gareca y él sostuvieron una reunión recientemente, en la que el ‘Tigre’ pidió tiempo a los directivos para procesar la eliminación de Perú al Mundial, así como también reflexionar sobre lo que sigue tras la derrota.

La selección peruana jugará en septiembre con México. Foto: composición GLR/AFP

Ricardo Gareca: ¿qué pedidos hizo para quedarse al mando de la Bicolor?

“Una de las cosas que pide Ricardo es la reestructuración del fútbol peruano. No podemos centrarnos solo en la selección. De nada sirve clasificar a un Mundial y que los clubes se queden rezagados en el fútbol base. Eso nos afecta. Necesitamos divisiones menores y buenos campos de juego”, señaló Oblitas en una conferencia de prensa.

Por su parte, el director deportivo refirió que esto se venía dando, “pero por temas de la pandemia y cosas económicas se truncó. Pero se tiene que volver a retomar y ser parte activa en esto”. “Es lo que pide Ricardo Gareca”, remarcó.

¿Cuál es el estado anímico de Gareca tras derrota, según Juan Carlos Oblitas?

El gerente deportivo de la Blanquirroja agregó que, por el momento, Ricardo Gareca no atraviesa un buen momento. “Ricardo está muy pero muy mal anímicamente hablando, entonces yo me he sentado en lugar de él y les explico, y les pido que me entiendan” , comentó.

DT australiano reveló su estrategia para eliminar a la selección peruana del Mundial

El director técnico Graham Arnold le confesó al presentador deportivo Jose Chavarri cuál fue la estrategia que utilizó para quedarse con la victoria. “Lo primero que me dijo fue: ‘Le quité el nombre de Perú a la camiseta de Perú para olvidar que en el pasado (Copa del Mundo 2018) nos habían ganado 2-0′”.

Chavarri también indicó que el DT no vio concentrados a los seleccionados. “Esto se tiene que resaltar, porque muchos jugadores (peruanos) se sentían superior al rival. Incluso, en la tanda de penales casi que sonrieron y yo dije: ‘¿Cómo?’”, puntualizó.