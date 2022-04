Pedro Barreto: ¿qué dijo el cardenal sobre Pedro Castillo y la situación del Perú?

El cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, ha sido el centro de atención en esta Semana Santa debido a sus reuniones con el presidente Pedro Castillo, hecho que despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales, opinión pública y medios de comunicación.

Precisamente, el último 14 de abril, en pleno Jueves Santo, el clérigo anunció que el mandatario haría un “cambio radical” en su gestión, la cual ha estado matizada por conflictos sociales, presuntos actos de corrupción, cuestionados nombramientos e incertidumbre política.

“Ahora está en manos de él anunciar, cuando crea conveniente, cuál es ese cambio radical de la propuesta que le hemos hecho como sociedad civil”, dijo a RPP el cardenal, tras su encuentro con Castillo y Max Hernández, gerente del Foro Acuerdo Nacional.

Las declaraciones del religioso desencadenaron la molestia de líderes de la izquierda radical como Vladimir Cerrón y de la extrema derecha.

Al respecto, el sacerdote conversó con La República y se pronunció no solo por los ataques, sino por la situación que atraviesa el país.

¿Qué dijo Pedro Barreto sobre el presidente y la situación del país?

En diálogo con La República, Pedro Barreto manifestó que si bien “la Iglesia respeta la autonomía de la política”, no “tiene que reducir su misión a lo privado”. Asimismo, aclaró que la cita con el jefe de Estado fue producto de una invitación desde Palacio, con intermediación del legislador Guillermo Bermejo.

“Mi visita fue por una invitación que me hizo el presidente Castillo, por tanto, no es una injerencia de la Iglesia (...) Efectivamente, por mediación del congresista Bermejo”, señaló.

“Me ha llamado la atención esa acción virulenta contra la Iglesia, lo que ciertamente acogemos con respeto, pero no la aceptamos”, refirió Barreto al ser consultado por las opiniones en contra de Cerrón y Perú Libre.

Del mismo modo, respondió a los actores que le han acusado de “hacerle juego” al presidente y solo se limitan a pedir su renuncia. En ese sentido, Barreto pidió la integración del Perú que, en sus palabras, está en “cuidados intensivos”.

“Soy el responsable porque no he ido como representante de la Conferencia Episcopal Peruana, simplemente, fue una invitación personal. Pero es importante indicar que como Iglesia tenemos un papel público que no se agota en las actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción de la dignidad integral de la persona humana. Buscamos la fraternidad en el Perú. Y ese es el gran llamado a todos los peruanos. No podemos estar como estamos ahora, enfrentados, el Perú está en cuidados intensivos”, expresó.

En esa línea, el sacerdote afirmó que el mandatario “sí está decidido a hacer los cambios” a su administración. Decisión que habría sido confirmada el jueves 14 de abril, en presencia de Max Hernández.

“Al día siguiente, Jueves Santo, con el doctor Max Hernández, también ratificó esa misma decisión, por tanto, estábamos hablando de una confianza. Esta es la única oportunidad que tiene el presidente Castillo para salir adelante, la única, a pesar de los gritos, escándalos e insultos, que los recibo personalmente, como Jesús los recibió, con humildad, pero sabiendo que lo que hemos hecho y dicho es por el bien del Perú”, añadió Barreto.

¿Quién es Pedro Barreto?

Pedro Barreto nació en Lima, en 1944. En diciembre del 2021, fue condecorado con la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz.

Además, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Ángel Escobar Jurado (2010) “por su contribución a la defensa de los derechos humanos en Perú y su apoyo a los pobres”. Además, tiene la medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Caballero (2011) por su labor pastoral.

En junio del 2018, fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en la Basílica Vaticana. La ceremonia se realizó junto a otros 13 prelados en vísperas del Día de San Pedro y San Pablo.