Semana Santa 2022: ¿qué significa cada uno de los 10 mandamientos?

La Semana Santa es una de las fechas más importante en el calendario católico, pues es un tiempo clave de reflexión sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Durante estos días, los feligreses también recuerdan los 10 mandamientos que entregó Dios al profeta Moisés en el monte Sinaí.

En ese sentido, la ley escrita del Todopoderoso, en la actualidad, es adoptada por los creyentes como consejo para el buen comportamiento en la vida. ¿Quieres conocer el significado que tiene cada uno los 10 mandamientos? Sigue leyendo.

¿Qué significa cada uno de los 10 mandamientos?

De acuerdo con la Biblia, Moisés y los hebreos llegaron al monte Sinaí. Allí, el profeta subió hasta la cima para conversar con Dios, donde este último le entregó dos tablas con los 10 mandamientos. A continuación, te detallamos el concepto de cada uno de ellos.

1. Amar a Dios sobre todas las cosas

Esta cita hace referencia a que solo hay un Dios; por esto, el catolicismo identifica y rinde homenaje a esta figura por encima de cualquier situación o bien.

2. No tomarás el nombre de Dios en vano

Este mandamiento significa que no debes hacer mal uso del nombre de Dios (maldecir o blasfemar en su nombre), ya que este solo se puede nombrar en la glorificación.

3. Santificarás las fiestas

El tercer mandato de Dios nos dice que debemos honrarlo con obras de culto en los días de fiesta. La Biblia narra la creación de la tierra en seis días por el Todopoderoso; asimismo, explica que el séptimo día fue bendecido y santificado, pues ese día él descanso. Por ello, esta fecha es utilizada por los fieles para asistir a misa.

4. Honrarás a tu padre y a tu madre

Esta recomendación consiste en valorar a los padres, aceptar su autoridad, tratarlos con respeto y cuidar de ellos porque son la base de la vida de una persona católica.

5. No matarás

La vida es uno de los dones más preciosos que regaló Dios al hombre; por ello, en este mandamiento, cualquier tipo de asesinato es una falta de amor hacia él.

6. No cometerás actos impuros

Esta parte del decálogo de Dios prohíbe todos los pecados contra la castidad, además de toda acción y pensamiento contra la misma.

7. No robarás

Esta ley del Señor fue explicada por el papa Francisco en una de sus catequesis: “No robarás quiere decir: amar con tus bienes, aprovechar tus medios para amar como puedas. Entonces, tu vida se vuelve buena y la posesión se convierte verdaderamente en un don. Porque la vida no es el tiempo para poseer, sino para amar”.

8. No mentirás

El octavo mandamiento prohíbe faltar a la verdad y atentar contra la reputación y honor del prójimo, porque el hombre debe actuar íntegramente en cualquier situación.

9. No tolerarás pensamientos y deseos impuros

El creyente de la ley de Dios tendrá que ser puro y casto en pensamientos y deseos hacia otras personas. Estos pensamientos son considerados como pecados, aunque no se llegue a realizar el acto impuro.

10. No codiciarás los bienes ajenos

El décimo y último mandamiento prohíbe tener deseos exagerados de dinero, cometer actos que lleven a apoderarse de los bienes de otros y envidiar las riquezas ajenas. Asimismo, la Iglesia explica que no está mal anhelar cosas agradables que no tenemos, pero esto no puede ser de una forma desesperada porque caeríamos en la codicia.