Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son oficialmente padres de Índigo. Según informó Univisión, los esposos recibieron a la bebé con reciente anterioridad y el nacimiento aconteció, como ya lo había dicho Ricardo Montaner, en la morada de la pareja. Una partera instruyó a Evaluna para que no tenga complicaciones en el proceso.

La periodista Mandy Fridman informó que Evaluna y Camino son padres de una niña. Hasta el momento, ambos no han publicado ningún mensaje dedicatorio a Índigo. La última fotografía de la artista en Instagram muestra el avanzado estado de gestación en el que se encontraba.

Camilo y Evaluna no planearon ser padres

Camilo Echeverry confesó que no planificó concebir un descendiente con Evaluna. En una conversación con la revista People, el cantante también agregó que la noticia del embarazo fue sorpresiva.

“Estamos muy bien gracias a Dios. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”, dijo el intérprete de “Vida de rico”.

Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas más sólidas del medio. Foto: Instagram

El motivo por el que Evaluna no pudo tener hijos antes de Índigo

La artista padece de una complicación hormonal que le dificulta procrear, por esa razón pensó que nunca llegaría a tener un hijo. Según reveló en su propio podcast llamado “En la sala”, varios doctores le indicaron que tendría complicaciones para engendrar.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas esas cosas que no estaban bien en mi cuerpo”, explicó.