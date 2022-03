¿Quién es Karolina Bielawska, la ganadora del Miss Mundo 2021?

Karolina Bielawska, representante de Polonia, es la ganadora del Miss Mundo 2021, certamen que se realizó el pasado 16 de marzo en Puerto Rico. La polaca logró obtener la corona al vencer a las concursantes de Costa de Marfil y Estados Unidos, quienes fueron anunciadas como la tercera y segunda finalista, respectivamente.

Tras coronarse como la Miss Mundo 2021, Karolina Bielawska recurrió a su cuenta oficial de Instagram para expresar su gratitud y emoción por ser una representante de su país, Polonia.

“Todavía no puedo creer que acabo de convertirme en la segunda Miss Mundo en la historia de Polonia. Estoy más que orgullosa de traer esa corona a mi país. No tengo palabras para expresar lo extremadamente agradecida que estoy por esta oportunidad y la gran cantidad de apoyo que he recibido de tanta gente. Nunca hubiera llegado tan lejos sola”, relató en su red social.

Karolina Bielawska se pronuncia tras ganar el Miss Mundo 2021. Foto: Karolina Bielawska/Instagram

¿Quién es Karolina Bielawska?

La joven nacida en Polonia tiene 23 años y actualmente estudia una maestría en Estudios Empresariales en la Facultad Internacional de Ingeniería (IFE) de la Universidad Tecnológica de Lodz, según información de la organización del concurso. Incluso, tiene planeado expandir su nivel académico hasta el doctorado.

Asimismo, es una apasionada del trabajo voluntario en favor de las personas más necesitadas. Según información de la organización, su proyecto para Beauty with a purpose, propuesta del certamen para presentar iniciativas sociales, se llama “Zupa Na Pietrynie”.

Por otro lado, aparte de su trabajo como modelo, desea convertirse en oradora motivacional. En sus días libres practica natación, buceo, tenis y bádminton.