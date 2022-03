¿Quién es Ramona, la mujer trending topic que reunió a más de 27.000 usuarios en Twitter?

Twitter es una red social donde rápidamente puedes hacerte tendencia, como pasó con Ramona, una usuaria que creó un Twitter Space para hablar inicialmente sobre Rocío Carrasco, pero luego se amplió la conversación para opinar sobre Pedro Sánchez, Ucrania, Rosalía y hasta Jorge Javier Vázquez. La mujer logró reunir a destacados famosos del mundo web.

Esta historia muy peculiar inició cuando Ramona ingresó a un space para hablar sobre Rocío Carrasco, pero luego dejó dicho ambiente de diálogo tuitero para abrir el suyo.

Ramona pensó que solo eran cuatro o cinco participantes, "su familia", luego de abrir su Twitter Space. Foto: captura/ Twitter

“He entrado por el tema de la Rocío Carrasco. Se ve que han hackeado el space, que no se oía bien, y la gente no hablaba. Así que se ve que han empezado a chatear unos cuantos gilip***** metiéndose con ellos. Total, que han empezado a ofender y cerraron el espacio. Y dije: ‘Venga, va, abro yo uno y nos metemos’. Y de repente abro y veo... ‘¿¡Qué ha pasado?! Si éramos cuatro o cinco y ahora... ¡somos mucha gente!’. He flipado conmigo misma”, confesaba durante el encuentro.

Ramona (@BastidaJaquina) es una ciudadana española que se hizo trending topic el último martes luego de conseguir agrupar a más de 27.000 personas, entre Ibai Llanos, Auronplay o Mariano Rajoy. Incluso el streamer El Rubius estuvo presente retransmitiendo la llamada por Twitch.

Desde su perfil en España, ella comparte contenidos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y otros temas relacionados al feminismo y la protesta social.

La tecnología la terminó sorprendiendo. Volverse viral le ha permitido superar los 21.000 seguidores en Twitter y continuar participando peculiarmente de estos espacios de conversación de la red social de la palomita.