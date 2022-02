¿Qué dijo Hernando Cevallos tras designación de nuevo ministro de Salud?

El pasado 8 de febrero Pedro Castillo conformó un cuarto gabinete ministerial en lo que va de su gestión como jefe de Estado, siendo Aníbal Torres el reemplazante de Héctor Valer en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El mandatario también hizo otros cambios significativos en diversas carteras ministeriales.

En ese sentido, una de las sorpresas fue la reciente designación de Hernán Condori como nuevo ministro de Salud, cargo que ocupaba Hernando Cevallos, quien estuvo liderando el sector desde el primer gabinete, cuando Guido Bellido era titular de la PCM.

¿Qué dijo Hernando Cevallos tras conformación de nuevo gabinete?

Cevallos Flores sostuvo que respeta la decisión del presidente de no permitirle la continuidad en el Minsa. Asimismo, espera que el mandatario haya elegido bien a los funcionarios de este nuevo equipo ministerial.

“El presidente me ha dicho ‘quiero poner una persona en el Ministerio de Salud’ y le dije ‘es una decisión suya, presidente’. No le he pedido las razones al presidente, simplemente yo le he agradecido porque me parece que es lo que corresponde” , señaló en diálogo con RPP Noticias.

En esa línea, la exautoridad sanitaria agregó que “el presidente toma la decisión a quién le encarga o no la cartera en un determinado momento”. Por tanto, “si es correcto o no es correcto, eso no me corresponde a mí” , sostuvo al citado medio.

Palabras de agradecimiento

El ahora exministro de Salud se pronunció a través de su cuenta de Twitter para agradecer al mandatario. “Agradezco al presidente Pedro Castillo por permitirme acompañarlo en este proceso desde el Ministerio de Salud , levantando el proyecto de cambios profundos que el Perú necesita, frente a la precariedad y el abandono del sector Salud en las últimas décadas” , refirió en esa red social.

Pronunciamiento de Hernando Cevallos. Foto: captura

Asimismo, tras mencionar las diversas acciones que se realizaron desde el Minsa cuando este lideraba la cartera, Cevallos culminó su pronunciamiento aduciendo que respetaba la decisión del jefe de Estado, deseándole éxitos. “Respeto la decisión del presidente y espero sinceramente que los éxitos le acompañen por el bien de nuestro pueblo” .