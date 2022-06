Kim Kardashian: ¿dañó o no el icónico vestido de Marilyn Monroe?

Kim Kardashian fue el centro de atención en la Met Gala 2022 al utilizar el icónico vestido de Marilyn Monroe. La empresaria estadounidense, pareja de Pete Davidson, narró a la prensa que se sometió a una rígida dieta en la cual perdió unos 7 kilos para poder lucirla. A pesar de sus esfuerzos, este hecho generó rechazo entre diseñadores de moda, personajes públicos e incluso fanáticos de la recordada actriz, ya que señalan daños irreparables en la prenda. No obstante, el museo que se la prestó emitió pronunciamiento y negó deterioro.

¿Kim Kardashian dañó el vestido de Marilyn Monroe?

Muchas instituciones y personajes de renombre mostraron su fastidio al ver a Kim Kardashian con el vestido que Marilyn Monroe vistió la noche de 1962 en la que se celebró el cumpleaños del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

El Consejo Internacional de Museos desaprobó la acción y hasta el mismo creador de la pieza, Bob Mackie, se expresó públicamente. “Pensé que era un gran error. Era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Ella era simplemente fabulosa. Nadie fotografía así. Y se hizo por ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería ser visto con ese vestido ”, aseguró el artista cuando fue consultado por Entertainment Weekly.

Asimismo, el coleccionista Scott Fortner dijo, según la plataforma Diet Pradam, que la prenda en cuestión “muestra rasgaduras a lo largo del cierre trasero e incluso le faltan cristales y lentejuelas, algunas quedaron colgando de un solo hilo”, refirió.

Estos son los daños irreparables en el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian. Foto: Instagram/ Diet Prada

Otro crítico fue ChadMichael Morrisette, propietario de una empresa de suministro de maniquíes, quien reveló que observó deterioros recientes en la pieza cuando fue a verla al local del museo en Los Angeles. “Me entristece. Me quedé sin lágrimas” , declaró a The Associated Press.

De igual manera, un vídeo se hizo viral en el que se ve cómo varias personas asisten a Kim al momento de vestirla con esa joya de la historia. En el corto, se demuestra que la socialité forzó las telas y aplicaciones para poder lucirlo en el evento.

¿Qué dijo el museo que prestó el vestido de Marilyn Monroe a Kim Kardashian?

El museo Ripley’s Believe It or Not! negó el reciente jueves 16 de junio que Kim Kardashian dañara el emblemático vestido de Marilyn Monroe . De acuerdo a su vicepresidenta, la prenda solo fue usada desde el inferior de los escalones del Met hasta la parte superior donde fue devuelto. La firma alega que la pieza tenía la misma condición a cuando fue prestada.

Posteriormente, Kardashian se cambió con un vestido réplica.

Ripley’s compró la pieza en el año 2016 en una subasta por 4,8 millones de dólares. Sus reportes de la fecha indicó que varias de las costuras estaban estiradas y desgastadas. No era sorprendente por lo delicado del material. Además, había fruncimientos en la parte trasera por los ganchos y los ojales, entre otros daños detectados.