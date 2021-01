En tiempos de pandemia alejarse de las redes sociales no es una idea descabellada. Es más, la vida offline hasta se ha convertido en una tendencia. Sino démosles un vistazo a hashtags como #DeleteFacebook.

Instagram tampoco ha sido la excepción, pues la idea de abandonar acaso la red social más utilizada del mundo está cada vez más normalizada. Bajo esa premisa, en las siguientes líneas te enseñamos cómo eliminar tu cuenta de Instagram, ya sea para siempre o de manera temporal.

¿Cómo eliminar una cuenta de Instagram para siempre?

Paso a paso

Abre tu navegador y accede a https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/.

Inicia sesión.

Selecciona el motivo por el que quieres desactivar la cuenta, introduce tu contraseña y haz clic en el botón rojo eliminar definitivamente mi cuenta .

Haz clic en ok.

Con eso, ya has eliminado tu cuenta de Instagram. Recuerda que en este caso no hay forma de recuperarla. Por lo que, si tienes dudas, será mejor que te decidas por desactivarla temporalmente.

¿Cómo eliminar una cuenta de Instagram temporalmente?

Paso a paso

Abre tu navegador y ve a Instagram.com

Inicia sesión.

Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla.

Selecciona editar perfil junto a tu nombre de usuario.

Haz clic en inhabilitar temporalmente mi cuenta , en la esquina inferior derecha.

Selecciona el motivo por el que quieres inhabilitar la cuenta, introduce tu contraseña y haz clic en el botón inhabilitar cuenta temporalmente .

Selecciona sí. Tu cuenta ha quedado inhabilitada, por lo que tus me gusta, tus comentarios y tu perfil quedarán ocultos hasta que vuelvas a activarla.

¿Cómo eliminar una cuenta de Instagram desde el celular?

Desde la aplicación de Instagram del celular no puedes eliminar tu cuenta . Si deseas inhabilitarla desde tu móvil, ingresa a Instagram.com desde el navegador de tu celular. Posteriormente selecciona Editar perfil y haz clic en Inhabilitar temporalmente mi cuenta en la parte inferior derecha, selecciona un motivo y sigue las instrucciones en pantalla.

¿Cómo eliminar una cuenta de Instagram vinculada a Facebook?

Ve a tu perfil y toca tu foto.

Toca configuración .

Clic en cuenta .

Dale a cuentas vinculadas .

Marca desvincular cuenta (iOS) o desvincular (Android).

Toca sí para desvincular.

¿Cómo eliminar una cuenta de Instagram sin contraseña, ni correo?

Lamentablemente, si no tienes acceso a la cuenta de correo electrónico con la que te has registrado y no has vinculado las cuentas de Instagram y Facebook, no se te puede proporcionar acceso a la cuenta.

En todo caso, puedes pedirle a tu proveedor de correo electrónico que te ayude a recuperar el acceso a ella, y con ello ingresar a tu Instagram para eliminar tu cuenta.