Tres presentaciones musicales marcaron la pauta en estos últimos días, las cuales tuvieron el color de la nostalgia y de la actualidad.

Los reporteros gráficos de La República, el experimentado John Reyes y Miguel Vásquez, cubrieron los conciertos de Sofía Kourtesis, The Smashing Pumpkins y Franz Ferdinand, respectivamente, en jornadas que estuvieron marcadas por la adrenalina periodística a cuenta de las inevitables incidencias de la vida política nacional.

Sofía Kourtesis. Foto: John Reyes.

La jornada se presentaba muy agitada, ya que el jueves 7, el pueblo peruano amaneció con la noticia de la detención del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Ese mismo jueves, pero en la noche, en el Parque de la Exposición, la banda británica Franz Ferdinand (Alex Kapranos, Bob Hardy, Julian Corrie, Dino Bardot y Audrey Tait) encantó a su público, en su tercera presentación en Lima, con temas ya instaurados en el imaginario musical (así seas o no seguidor de la banda), como “Do you want to?”, “Take me out” y “No you girls”, más un homenaje a la banda peruana Los mirlos, de la que ejecutaron los acordes de “La danza de Los Mirlos” durante la canción “Built it up” de su nuevo álbum The human fear, que lanzarán el próximo año.

Algunas horas después, prácticamente ya en la madrugada del viernes 8, la reconocida DJ peruana Sofía Kourtesis llegó al club peruano alemán Baalsaal, directamente desde el aeropuerto Jorge Chávez. En este local, ubicado en pleno centro de Lima, en la cuadra 8 del jirón Camaná, Kourtesis hizo un repaso de sus grandes éxitos, como “Si te portas bonito” y “Sarita Colonia”, ante un público dispuesto a esperarla hasta la hora que fuera.

Franz Ferdinand. Foto: Miguel Vásquez.

La permanencia de Kourtesis en Lima fue breve y a la vez intensa, ya que horas después de ese mismo viernes, voló a Chile para participar en el festival de música Fauna Primavera, en donde, según nos datean, la rompió. No nos sorprende. Kourtesis promete regresar más seguido a Perú. En marzo de 2025, abrirá el concierto de Rüfüs Du Sol de Australia.

Y lo de The Smashing Pumpkins (Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin), este último domingo 10, no solo fue nostálgico en cuanto a lo generacional, sino también catártico.

Los de Chicago tocaron temas himno como “1979” y “Tonight, tonight”, para felicidad de su fanaticada, más de uno con sus hijos menores, por cierto. Y hablando de hijos, aplausos especiales para la guitarrista Kiki Wong y para el bajista Jack Bates, hijo del mítico bajista de Joy Division y New Order, Peter Hook. Lo que se hereda, no se hurta.

Estuvo bueno.