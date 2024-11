"Territorios", exposición de fotografía de Billy Hare

Es ampliamente conocida la enorme diversidad geográfica del territorio peruano y, viajar por este, puede ser también una experiencia emocional. La exhibición reúne casi 40 imágenes de paisajes peruanos de costa, sierra y selva; testimonios surgidos del encuentro signado por un momento particular donde confluyen la geología, la huella del hombre, la luz y las condiciones climáticas.

El artista Ricardo Wiesse señala sobre la muestra: "Alejado de convulsiones urbanas, Hare privilegia la contemplación de la naturaleza desnuda. Explora los aires, texturas y panoramas que son pasado puro, intacto desde el origen de los Andes. Sus obras celebran la luz, el espectáculo visual particular de un territorio vasto, multifacético, desdoblado sensible, mágicamente, como las caras infinitas del tiempo. Emplazar el trípode, ajustar, encuadrar, enfocar, obturar: las operaciones se repiten rápidas y precisas. El cerro inamovible y su testigo –lo mirado y la mirada– entrecruzan sus destinos opuestos: la piedra que prolonga su permanencia inconcebible, casi eterna, y la brevedad humana".

"Territorios".

Billy Hare (Lima, 1946) es uno de los más reconocidos fotógrafos del país. Discípulo de Minor White y Aaron Siskind, asistió, entre 1977 y 1978, al programa de Master del Rhode Island School of Design (RISD) en calidad de becario de la Comisión Fulbright. En 1992 fue distinguido con la John Simon Guggenheim Foundation Fellowship. Ha sido fundador de Secuencia Fotogalería y del Departamento de Fotografía del Instituto Gaudí, del Centro de la Fotografía y de la foto-galería El Ojo Ajeno. En 1997 la Fundación Telefónica del Perú organizó una retrospectiva de su trabajo, publicando el catálogo Billy Hare. Fotografías.

En la última década, ha expuesto de modo individual en Varsovia, Ankara y Munich. Ha participado en las recientes muestras colectivas: Urban Impulses: Latin American Photography 1959-2017 (Photographers Gallery. Londres, 2019), Estratos de un paisaje. Fotografía peruana contemporánea de la colección Jan Mulder (Casa de América. Madrid, 2019), Nazca, buscando huellas en el desierto (Espacio Fundación Telefónica. Madrid, 2019), Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu (Fondation Cartier pour l’art contemporaine. París, 2018).

Su obra forma parte de las siguientes colecciones: Museo de Arte de Lima, Eduardo Hochschild, Lima; Diane and Bruce Halle, Arizona; William P. Wright, Texas; Leticia y Stanislas Poniatowski, París; Center for Creative Photography. University of Arizona; Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Colección Jan Mulder, Lima; Colecciones Jean-Louis Larivière y Sergio Quatrini, Buenos Aires; Fondation Cartier, París.

