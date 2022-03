Eloy Cacya Cárdenas: “Los montañistas tenemos vocación de servir”

Hay momentos en que su vida solo pende de una cuerda. Arriba, el sol, las nubes; abajo, el vacío, una profundidad que se parece a la garganta de la muerte. Hasta ahora no se explica cómo es que, siendo hijo de una familia de agricultores del Colca, terminó seducido por los abismos. Eloy Cacya Cárdenas es un andinista y rescatista arequipeño de alta montaña que en muchas ocasiones ha ofrecido sus servicios en ayuda a los familiares de personas extraviadas o desaparecidas en la geografía agreste de nuestro país. Así procedió en el caso de Ciro Castillo Rojo, el joven universitario que se perdió en el Cañón del Colca con su enamorada, Rosario Ponce, en el 2011, al que buscaron legiones de personas y rescatistas sin mayor suerte. Cacya Cárdenas, movido por voluntad propia, se interesó en hallarlo y logró ubicarlo en la mitad de un abismo de 300 metros, en la montaña Bomboya, después de 7 meses.

Después de 11 años, ha decidido contar cómo fue el rescate a través del libro El secreto de Bomboya (Ed. UNSA), en coautoría de Percy Núñez Saravia, con quien integra la Asociación de Rescatistas de Alta Montaña, Aramec Perú.

El libro "El Secreto de Bomboya" contará las experiencias de Eloy Cacya Cárdenas en el rescate de Ciro Castillo. Foto: Editorial UNSA

El montañista

Eloy Cacya Cárdenas siempre se veía como su padre, un agricultor del pueblo Pinchollo, en Cabanaconde, Arequipa. Allí nació en 1968. Admite que su espíritu de aventurero lo empujó hacia las montañas y viajó a Huaraz, a estudiar en el Centro de Estudios de Alta Montaña.

¿Qué le ha llevado publicar El secreto de Bomboya?

Primero, porque mucha gente me pregunta cómo fue el rescate de Ciro Castillo Rojo. Segundo, muchos toman al Cañón del Colca como malo, peligroso, pero no, es bello, con su flora y fauna salvaje. Tercero, he encontrado pinturas rupestres, cerámica, canales y caminos incas y deben ponerse en valor.

Para el rescate, ¿fue convocado por los familiares?

No, mi esposa fue quien me dijo. Se había enterado por el parlante comunal. Me acerqué a los familiares de los jóvenes perdidos para ofrecerles mi servicio y ayuda como guía de montaña, pero ni bien me presenté, uno de ellos, molesto, me dijo: “¿Si, en qué te puedo servir?”. Al aclararle que soy montañista, me respondió: “Ah, entonces anda busca a mi hijo, se ha perdido con una señorita”. Cuando le pido más detalles, me dice: “Si lo que quieres es la recompensa, entonces anda y encuéntralo y te daré la recompensa”. No entendí que el señor sea tan materialista, más todavía en el momento que vivía. En mis adentros, me arrepentía haberme metido, pero yo no soy de retroceder. Cuando le quise pedir más detalles, me dijo: “Cualquier información, con la Policía de Alta Montaña” y me dio su tarjeta. Busqué quien me acompañe en ingresé al cañón por mi cuenta. Los montañistas tenemos vocación de servir. Ahora estamos esperando que pase el mal clima para seguir buscando al adolescente Kevin Ramos y a la belga Natacha de Crombrugghe, perdidos en el cañón. Los vamos a encontrar.

En el libro señala que hubo problemas con policías...

Bueno, sí. Cuando preguntaba, me decían que “todo estaba bajo control” y me daban orientaciones para ir por tal o cual lugar, cosa que no me parecían lógicas. Yo me iba por el lado contrario...

Después de hallar a Rosario Ponce, llevaron a los rescatistas Topos de México con un sabueso especializado.

Mire, Topos de México solo es nombre. La señorita responsable es de Lima, Lurín, y había trabajado en el terremoto de Pisco. El joven que la acompañaba sí era de México, y no es que desmerezca a esta persona, pero tenía medio pie mutilado y para hacer trabajo de montaña, imposible. El sabueso no era tal, sino una perrita común y estaba en celo.

Pero trabajó con ellos...

Sí. Cuando le digo al señor Castillo que me iba por trabajo a Huaraz, me dice que no vaya y me pregunta cuánto me pagaban allá. Le dije el monto y no insistió. Fue allí cuando me dijo que de Lima venía el equipo de los Topos de México y me pidió, por favor, que les lleve a la zona. Yo, de buena fe, los llevé. Después me enteré que estaban allí por la recompensa.

¿Se buscó a Ciro Castillo con videntes también?

Sí, contrataron a un vidente. Después, los Topos de México, como no eran andinistas, contrataron a Soluciones Verticales, un grupo de rescatistas. Allí contrataron a chamanes. Para mí eso era pura ficción.

¿A usted no lo contrataron?

No. Algunas veces nos han apoyado en pasajes y comida. Cuando descubro el cuerpo del joven, un abogado amigo me sugiere que haga un contrato con el señor Castillo. Pero yo, viendo su situación que vive como padre, pienso que seguro después tendrá alguna consideración con mi persona, y no lo hice. Pero debo decir que los cinco días que trabajamos para sacar el cuerpo del joven sí me pagó. Es el único pago.

Pero hubo recompensa...

Sí, y se entregó en un programa televisivo. El señor Castillo autorizó que se la dieran a los Topos de México.

Realizó varias incursiones. ¿Cómo halló el cuerpo de Ciro?

Fue en el último día de la última incursión. Habíamos peinado la zona, cuando dirijo la mirada a la mitad de un abismo de 300 metros, diviso una mancha roja. Con mi cámara acerco la imagen y veo el cuerpo del muchacho. Al fin lo habíamos encontrado.

Rescatarlo de medio abismo era más que difícil...

Totalmente. Cuando se enteraron de que hallamos los restos del joven, todos, fiscales, policías, técnicos, quisieron entrar, pero cuando vieron el abismo, desistieron. Solo llegamos dos hasta el cadáver. Lo malo o anecdótico es que quien traía la bolsa para los restos no subió. Cuando movimos el cadáver, expidió un fuerte olor que mi compañero empezó a vomitar. Así que yo solo bajé el cuerpo al descubierto en la canastilla. Me caían larvas, pero yo más temía que se desprendan piedras afiladas y me caigan en la cabeza, al cuerpo o a la cuerda. Así llegué hasta faltar cien metros para descender, en donde me apoyaron otros.

Usted va a presentar el libro. ¿Invitará al señor Castillo...?