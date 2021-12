Diego Bertie promete un regreso musical por todo lo alto en el 2022

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Diego Bertie, quien hace poco, para dicha de sus miles de fans, ha abierto una cuenta en Instagram. El actor y cantante peruano cuenta cómo ha sido su incursión en las redes sociales y, además, habla de su gran proyecto musical para este 2022.

Has abierto tu cuenta de Instagram en abril pasado, ¿cómo ha sido esa interacción?

Me costó muchísimo, no tenía redes sociales, no tenía el registro de las cosas que hacía. He llegado a las redes por la gente que me seguía a mí. Me di cuenta de que había una página, un fanpage. Me decían: ‘Oye, tienes una legión de seguidores. Hay una chica que tiene de todo’ y me insistieron tanto que decidí encarar a esta persona y decirle: ‘Oye, ¿quién eres?, ¿por qué haces esto?, ¿de dónde sales?’ y así llegué a mi legión de fans de enamoradas.

Es una fan enamorada que te sigue desde los 14 años

Se llama Sandy Sanz, es una chica colombiana que veía la novela Leonela con su mamá y se volvió mi fan. Tiene absolutamente toda mi vida, todo, todo lo que te puedas imaginar y ella ha sido el motor de este nuevo proyecto llamado de alguna manera Diego Berti.

Cuando la conocí, ella me dio todo el material que ahora yo comparto con ustedes en mis redes. Le tengo un agradecimiento y amor profundo. Quiero ir a conocerla y darle un abrazo personalmente. Así como ella, tengo gente en México, Argentina, España, Italia. Es como un renacer para mí, de ser una persona enclaustrada, ahora tengo un acceso directo con mi público y puedo compartir las cosas que hice, que me gustan y los sueños que tengo.

Tengo entendido que se viene Diego Berti, el cantante ¿Qué planes para el 2022?

Son muchos proyectos a la vez. Para empezar con Imágenes, que fue el grupo con el que empecé, estamos volviendo a grabar. Hemos hecho un tema inédito que se llama No quemen la ciudad y pronto se va a estrenar en Spotify, está excelente y bajo la producción de David Chang.

Por otro lado, conocí a Augusto Madueño, hermano mejor de José Luis y Pelo Madueño, y él me llamó para hacer un homenaje al rock, a la canción Que difícil es amar. Yo estaba solo en la pandemia, me grabé en mi casa cantando y salió muy bonito. Entonces, le propuse hacer algo juntos y sacamos la canción ¿Qué vas a hacer?, vamos a hacer un videoclip en el Hotel Bolívar.

En el 2003, grabé un disco en Río cuando bajé a hacer Vale Todo en Brasil. Tenía composiciones de artistas brasileros contemporáneos de ese momento e hice versiones en castellano de esas canciones, es un disco que se llama Cuando llega el amor. Sandy lo rescató, ella lo tiene y está colgado en Youtube. Claro, mirando hacia atrás el disco suena antiguo. Lo que he decidido es regrabar nueve de los doce temas y van a ir acompañados de videos. Es el proyecto grande, es mi vuelta a la música.

¿Vas a estar en el regreso de Al fondo hay sitio?

No lo sé todavía, no me han dicho nada. Sergio Estrada es un personaje que estuvo ahí, pero no sé si lo querrán retomar o no. Actoralmente, ahorita estoy en la película La herencia de Flora. Estoy contento porque me parece una historia relevante, la gente tiene que saber quién era Flora Tristán.

¿Alguna vez has pensado estar detrás de la pantalla?

Siempre me ha dado mucho miedo porque siento que es una responsabilidad muy grande y no sé si sea capaz, pero si logro concretar este proyecto tan grade que tengo, ya no tendría tanto miedo y a lo mejor me mandaría.