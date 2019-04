El día que César Vallejo triunfó en el Festival de Cannes

Poco conocida es la historia de la película extranjera inspirada en el trabajo del poeta peruano César Vallejo que en el año 2000 llegó no solo a exhibirse en el Festival de Cannes, sino que también ganó el Premio del Jurado de dicha edición. Además, se llevó cinco Premios Guldbagge en Suecia a mejor película, dirección, cinematografía, guión y sonido.

Se trata de la increíble cinta sueca Canciones desde el segundo piso (“Songs from the Second Floor” en inglés. “Sånger från andra våningen” es su título original) basada en el conocido poema “Traspiés entre dos estrellas” del rapsoda de Santiago de Chuco. Parte del libreto también incluye transcripciones textuales de algunas de sus líneas.

Esta comedia absurdo-surrealista dirigida por el cineasta sueco Roy Andersson narra la historia de un padre y su joven hijo que termina volviéndose loco por su obsesiva dedicación a la creación de versos. Estos versos son los de Vallejo. El protagonista se encuentra frente al dilema de lo absurdo que resulta comportarse en el mundo humano luego de un episodio catastrófico en su vida. La cinta abriga además una profunda crítica simbólica hacia lo que se conoce como una sociedad perfectamente ordenada en Suecia.

La opinión especializada del portal Chicago Sun Times menciona: “No has visto nunca una película como esta. Pueda que no la disfrutes, pero tampoco la olvidarás jamás”. Y es que después de su estreno en el Festival de Cine de Cannes 2000, la película también se convirtió en un éxito crítico internacional. Como dicen, genio y figura hasta la sepultura. Y si ésta es con aguacero, mejor.

Un heraldo en el Cine

No es la primera vez que el poeta trujillano tiene un acercamiento con el séptimo arte. Además de escribir en vida una crítica a la película “La quimera de oro” de Charles Chaplin, su imagen ha sido también retratada en los largometrajes La yunta brava (2000), Diarios de motocicleta (2004) y Máncora (2008), entre otros.