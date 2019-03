Centenario de Ricardo Palma

Palma y nosotros

Richard Rimachi Ccoyllo, egresado de Literatura

Ricardo Palma llevó a la cumbre del arte una costumbre antiquísima: contar leyendas orales. Claro, sus textos son escritos, pero el estilo y contenido de los cuales se nutren sus Tradiciones peruanas recuerdan mucho a esos momentos al aire libre en donde distintas personas se reúnen para escuchar sucesos de un pasado deseoso. Tal vez por eso nos puede parecer tan cercano, tan simbólico, porque trae cierta calidez humana que retrotrae la mentalidad de las personas hacia sus raíces, aunque no necesariamente reales, sí culturales. Es por ello que el centenario de su fallecimiento no significa solo un siglo de su inmortalidad, sino toda una vida de literatura peruana para nosotros, inclusive hoy.

El legado de Palma

Eddy Santiago Huamani, docente de literatura

El mérito de Ricardo Palma trasciende el tiempo y los ámbitos humanísticos, es su literatura la de mayor alcance. No es para menos, la máxima expresión de un criollismo jocoso y pícaro se halla en los escritos de este autor, quien supo encontrar en las costumbres y la cotidianidad de los limeños el motivo para una composición literaria hoy conocida como Tradiciones peruanas, obra cumbre donde presenta un fresco de esa historia no oficial del Perú, hecho que no resulta casual en la labor del bibliotecario mendigo, aquel intelectual preocupado en revitalizar la Biblioteca Nacional, la que actualmente conserva muchas de sus adquisiciones bibliográficas, firme testigo de su legado.