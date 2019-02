Once buenos libros que recomendamos para leer este verano

En defensa de la conversación

Sinopsis: "En defensa de la conversación es un estudio sobre las inquietantes consecuencias de la cultura digital en diferentes aspectos de nuestra vida como la educación, el entorno profesional, nuestras relaciones sentimentales o la política. Vivimos en un universo tecnológico en constante conexión y, sin embargo, hemos sacrificado la conversación y la empatía. El libro recoge una reflexión sobre la profundidad de las conversaciones que mantenemos con nuestros seres queridos y compañeros, sobre la distracción que suponen los móviles y ordenadores y la sustitución de las charlas por los mensajes o los correos electrónicos en una era en la que necesitamos la conversación y sus beneficios más que nunca".

El fantasmocopio

Sinopsis: "¿Qué pasaría si, de pronto, descubriésemos que la muerte no es el final?, ¿que no existe el cielo ni el infierno?, ¿si comprobamos la existencia de Dios? ¿Qué pasaría si pudiésemos comunicarnos con los muertos? En una humilde casita de Villa El Salvador, Teófilo Bernabé, un hombre excepcional y misterioso, ha creado una máquina capaz de mostrarnos lo que hay más allá de la vida; un aparato fabuloso que permite contactarnos con los que ya no están, y que cambiará para siempre el curso de la humanidad".

Los peligros de fumar en la cama

Sinopsis: "En los doce soberbios cuentos que componen este volumen Mariana Enriquez despliega todo un repertorio de recursos del relato clásico de terror: apariciones espectrales, brujas, sesiones de espiritismo, grutas, visiones, muertos que vuelven a la vida... Pero, lejos de proponer una mera revisitación arqueológica del género, reelabora ese material con una voz propia y radicalmente moderna. Tirando del hilo de la mejor tradición, la lleva un paso más allá, con historias que indagan en lo siniestro que se agazapa en lo cotidiano, despliegan un turbio erotismo y crean imágenes poderosísimas que dejan una huella indeleble".

Heavy Metal

Sinopsis: "El Olimpo del heavy metal incluye yonquis, satanistas y asesinos, cristianos renacidos y abstemios, trotamundos millonarios que encadenan conciertos multitudinarios durante toda su vida y jornaleros que se dejan la piel en salas donde se escucha hasta la cisterna del baño. Con un saber enciclopédico y una pasión inquebrantable, el humorista y erudito del metal Andrew O’Neill repasa la gran historia (jamás contada o muchas veces malinterpretada) del heavy metal. Son historias de exceso sobre nombres cruciales, de Ozzy Osbourne a Metallica pasando por Lemmy, y escenas milagrosas, desde la nueva ola del heavy metal británico hasta la escena underground del black metal noruego".

Los Simpson y la filosofía

Sinopsis: "¿Acaso Nietzsche justificaría las gamberradas de Bart? Y Lisa, por socrática, ¿debería caernos mal? ¿Se puede ser virtuoso y ofrecer la propia familia a los extraterrestres para salvar el pellejo, como Homer? ¿Tal vez Marge nos haga sentir en casa porque, en realidad, se trata de una madre y ama de casa machista? ¿Como la propia serie, por otra parte? ¿Se puede aprender algo sobre la felicidad gracias a las miserias del señor Burns? ¿Es un disparate considerarse de izquierdas y reírse del infortunio de Springfield , aunque se trate de un pueblo de animación? ¿Acaso no es la desgracia ajena lo único que hace reír?".