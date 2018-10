Leila Guerriero: “De la casta gobernante no espero nada”

A Leila la contactamos vía Skype en Santiago. En la capital chilena dicta clases en una universidad. “Intentaré estar a la altura”, responde cuando le preguntamos sobre su azarosa misión, lidiar con dos titanes de las letras. Entre Vargas Llosa y Salman Rushdie, Guerriero encuentra vasos comunicantes. Ambos son animales literarios, inmensos lectores. Ambos se enfrentan a la polémica por sus libros.

Escribiste una columna sobre la falsa muerte de Maradona y reflexionabas sobre la dictadura de la inmediatez en los medios. ¿Cómo analizas este momento del periodismo?

Hay un discurso maravilloso de Sol Gallego-Díaz, directora de El País, que hizo una defensa encendida de las redacciones y el oficio del periodista, el profesional que chequea información. Que la tecnología a utilizarse no define a las redacciones, sino la cara de los periodistas. Además señala que el periodismo funciona como un defensor de la democracia. Que si las sociedades batallan contra las falsas noticias y esta superstición de la urgencia, el periodismo es más necesario que nunca, pero bien hecho.

En Argentina sostenías en tu columna que en el fútbol se pasa de un estado de ánimo a otro, de la euforia al derrotismo total. ¿Eso ocurrió con vuestra selección en el último mundial?

Para quien no le gusta el fútbol como yo, el único decodificador son los tipos de la tele que comentan un partido. Y es desconcertante que la Argentina en un partido sea genial y cuando pierde, una porquería. El fútbol es una pasión en mi país, pero está revestido de otras cosas. La agenda política se mueve en función a él. Bueno, quieren aprobar la ley, lo hacen antes del mundial. Así la gente se olvida y piensa en otra cosa.

¿No te interesa perfilar a futbolistas? ¿Maradona, Messi?

Claro, pero para perfilar a Maradona necesito acceso que jamás lograré. Es muy complicado, estos personajes dan entrevistas de 15 minutos o mucho menos. Me encantaría Messi, los entrenadores Simeone, Guardiola, etc. Si no sé de fútbol me pondría a estudiar. No sé mucho de arte plástico, sin embargo, hice muchos perfiles de artistas plásticos. Un periodista es un generalista.

¿Cómo es tu método de trabajo, cuánto tiempo demoras en armar un perfil?

Depende. Mínimo tres o cuatro entrevistas largas con esa persona y después a su entorno, luego el trabajo de observación, de seguir a esa persona. Que no todo sea como sentarte a entrevistarlo.

También te ofrecieron hacer un perfil de Charly García. ¿Te interesa el rock?

Sí, por supuesto. Ahora estoy haciendo un perfil de un músico argentino de rock muy conocido. En el caso de Charly, me lo ofrecieron en un momento en el que yo estaba con 15 viajes por delante. Charly es mucho más accesible que Maradona. Me encanta él, me parece un talento, un genio. Espero hacerlo a futuro.

En Latinoamérica el escritor no necesita mucha imaginación para escribir. ¿Coincides con ese punto de vista?

Me parece intentar meter a Latinoamérica en un molde reduccionista con esa afirmación, podría aplicarse a otras regiones del mundo, lo siento como un cliché, es cierto, se trata de un continente complejo, conflictivo, con desigualdad, pero no siento que sea un lugar que supere a la ficción.

Pero la situación de varios países latinoamericanos es compleja. Tienes problemas económicos, corrupción...

Pensé que Perú estaba fantástico (risas). Chile está estable, vas al supermercado y todo tiene el mismo precio hace once años. Eso en Argentina no existe. Sí, la región está rara. Mira lo que ocurre con Bolsonaro en Brasil. Me uniría a los peruanos desesperanzados, yo también estoy desesperanzada. No creo mucho en la condición humana; como siempre, seguirán contando los pequeños esfuerzos individuales, de la casta gobernante no espero nada, la pequeña luz de esperanza que aparece, se apaga después.❧

(*) Colaboración: Andrea Díaz

claves

HAY FESTIVAL. Leila Guerriero moderará el conversatorio con Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie en el Hay Festival, en Arequipa, el 10 de noviembre a las 6:00 p.m., en el Teatro Municipal.

libros. Autora de Frutos extraños (Alfaguara, 2012), Plano americano (Ediciones UDP, 2013), Zona de obras (Anagrama, 2015) y otros.

“Este Papa es tan conservador como los otros”

¿Harías un perfil del papa Francisco?

Me interesan todas las personas, más allá de sus posturas religiosas.

En una columna lo criticas por su posición sobre los curas pederastas. ¿El paso de Francisco por la Iglesia servirá para limpiarla de estos escándalos?

No veo una convicción genuina. En España, a un sacerdote, Ramos Gordón, que violó a un menor de edad, la Iglesia lo condenó a no ejercer el sacerdocio. La víctima se presentó ante el obispo de la zona. Le preguntó si el castigo le parecía razonable. Este respondió: “Y qué quiere, ¿que lo colguemos en la plaza pública?”. Las víctimas no piden eso, sino someterlos a la justicia penal.

¿No hay un cambio?

En Chile dijo que las acusaciones contra curas pederastas eran calumnias. Me parece que este Papa es tan conservador como los otros.