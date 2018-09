Inauguran ‘Memoria de nuestra tierra’ en el LUM

Tras su primera instalación en el C. C. San Marcos, la muestra colectiva ‘Memoria de nuestra tierra’ se inaugurará esta noche en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). La cita es a las 7 p.m. (bajada San Martín 151, Miraflores). La temporada va hasta el 2 de diciembre, de martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. El ingreso es libre.

A diferencia de su primera entrega, esta exposición focaliza su atención en el aspecto histórico y documental de los años de la violencia. En ella se reflejan los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales de las comunidades campesinas. Se presenta, así, un panorama sobre las expresiones culturales de la vida indígena. “Memoria de nuestra tierra” ofrece un diálogo sobre la realidad nacional peruana, y sobre cómo muchos pobladores de nuestro país se reconocen y representan”.

Las piezas plasman los orígenes, costumbres, conocimientos ancestrales, arte local e identidad de esta cultura. De esta manera, cada cuadro aborda expresiones propias del universo andino. ❧