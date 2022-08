Los clásicos nunca pasan de moda y el estreno de “Oh my Venus” en Netflix es prueba de ello. Aunque pasaron siete años desde su lanzamiento original, esta inolvidable serie de comedia romántica con So Ji Sub y Shin Min Ah se ha convertido en el nuevo hit coreano en el servicio de streaming, junto a “Extraordinary attorney Woo”, tras la reciente liberación de sus 16 capítulos subtitulados al español.

Si ya viste este k-drama, conocido también como “El peso del amor”, conocerás de sobra el motivo del furor por su ingreso al catálogo de Netflix Latinoamérica. Si aún no has podido disfrutarlo, te contamos, sin mucho spoiler, por qué no deberías tardar en dejarte envolver por su historia.

Los clichés del género que tanto amamos más un cast de lujo

Puede parecer negativo a una primera lectura; no obstante, la trama de una chica con muchos problemas que conoce al guapo millonario de pasado tortuoso y a los igualmente atractivos amigos de este, las caídas en cámara lenta acompañadas de dulces OST, la vengativa examiga de la protagonista, el novio de toda la vida que resulta ser un mentiroso, y más; nunca podrían cansar en “Oh my Venus”. ¿La razón? Además de la dirección y el guion, la precisa asignación de personajes y el cast de lujo.

Shin Min Ah y So Ji Sub son los protagonistas en "Oh my Venus". Foto: KBS

El atractivo elenco masculino

Continuando con el elenco, aquí encontrarás a cuatro actores de visuales elogiados por fans y expertos. Ellos son: So Ji Sub en su penúltimo drama antes de contraer matrimonio, Sung Hoon en uno de sus primeros hits de la TV, Henry Lau (exintegrante de Super Junior M) y Jung Gyu Woon.

Henry Lau, So Ji Sub y Sung Hoon en conferencia de "Oh my Venus". Foto: KBS

Las bellas figuras femeninas

La figuras femeninas no se quedan atrás. Comenzando con Shin Min Ah en el rol de la abogada Joo Eun, el drama también incluye a las bellas actrices Yoo In Young, como la excompañera y hoy rival de la protagonista, más Jo Eun Ji, como su aguerrida mejor amiga en la actualidad.

Elenco principal de "Oh my Venus" en conferencia de prensa del drama. Foto: KBS

Protagonistas que se complementan

Otros de sus principales ganchos: la innegable química que proyectan So Ji Sub y Shin Min Ah en pantalla y lo bien que se complementan sus personajes.

Sobre esto último, al principio, Joo Eun puede parecer la típica damisela en apuros porque, en más de una ocasión, la vemos pidiendo ayuda y siendo rescatada por el galán. No obstante, es un personaje femenino desenvuelto que sobrelleva con valentía muchas situaciones negativas. Entre estas figuran prejuicios de la gente por su físico, el engaño de su novio de toda la vida (con quien había planes de matrimonio) y la presión de la sociedad por “ser soltera y no tener hijos a su edad”.

Dicho esto, el también llamado John Kim remece la vida de la protagonista mientras la anima a cuidar su salud, ella le muestra la calidez de la palabra hogar y le enseña la belleza en los pequeños detalles. Del mismo modo, se convierte en su fortaleza para superar un dolor que le torturaba desde niño.

Póster promocional de "Oh my Venus". Foto: KBS

Lecciones de vida

“Oh my Venus” expone la noción de belleza física en la sociedad coreana, con su toque único de diversión. En esa línea, también deja enseñanzas relacionadas con esta temática, como el eslogan del personaje de So Ji Sub: “Un cuerpo sexy es aquel que se encuentra sano”.

La protagonista también tiene una lección al respecto: si bien al inicio buscó adelgazar para restregarle en la cara al exnovio el ‘partidazo’ que se perdió, no tarda en guiar el objetivo de recuperar el peso saludable que tenía de antaño, cuando era la ‘Venus de Daegu’, para controlar una recién descubierta enfermedad de la tiroides y mejorar su calidad de vida.

Otros aprendizajes que también hallarás involucran los ámbitos laborales, familiares y amicales de los personajes. En este último, destaca el colorido trío a cargo de So Ji Sub, Henry y Sung Hoon, así como el inquebrantable lazo de las chicas interpretadas por Shin Min Ah y Jo Eun Ji.