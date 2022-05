Park Min Young regresa con nuevo k-drama tras “Las inclemencias del amor” con Song Kang

Aunque “Las inclemencias del amor” continúa en emisión en Netflix, fans de Song Kang y Park Min Young celebraron que ambas estrellas pudieran participar en un proyecto juntos. El 3 de abril, la también actriz de “What’s wrong with Secretary Kim?” confirmó un nuevo papel protagónico en el k-drama “MonWedFriTuesThursSat” junto a Go Kyung Pyo y Kim Jae Young.

¿De qué trata “MonWedFriTuesThursSat”?

El nuevo k-drama de Park Min Young, “MonWedFriTuesThursSat”, presenta la historia de Choi Sang Eun, una mujer que ayuda a hombres solteros que necesitan pareja para determinados eventos sociales de personas casadas y reencuentros de colegio. Sang Eun mantiene un relación por contrato con Jung Ji Ho los lunes, miércoles y viernes de manera regular por cinco años, mientras que Kang Hae Jin, un chaebol y estrella hallyu, decide ser su nuevo cliente para los martes, jueves y sábados, por lo que los tres se verán envueltos en divertidas situaciones a lo largo del k-drama.

Park Min Young, Go Kyung Pyo y Kim Jae Young actuarán juntos en "MonWedFriTuesThursSat". Foto: Naver

Park Min Young es reconocida en el mundo de los doramas por su participación en “Las inclemencias del amor”, “What’s wrong with Secretary Kim?”, “Her private life”, entre otros. Por su parte, Go Kyung Pyo conquistó a los seguidores con “Reply 1988″, “D.P” y “My roomate is a Gumiho”, mientras que Kim Jae Young participó previamente en “Reflection on you”, “My secret romance” y más.

¿Cuándo se estrenará “MonWedFriTuesThursSat”?

La comedia romántica “MonWedFriTuesThursSat” está programada para estrenarse en la cadena televisiva TVN en la segunda mitad del 2022 ; sin embargo, aún no se ha anunciado una fecha exacta.