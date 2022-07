La esposa de Kim Hyun Joong está embarazada. El 21 de julio, el recordado ‘Ji Hoo’ de Boys over Flowers confirmó que será padre en declaraciones a medios coreanos. El actor y exidol de kpop registró su matrimonio entre febrero y junio de este año.

Según un reporte de Daily Sports, la madre está a la mitad del tiempo de gestación y acude a sus controles de salud en preparación para recibir a su bebé. A través de una conversación telefónica, el medio verificó la información con el protagonista de “Playful Kiss”.

“El embarazo de mi esposa está confirmado y he recibido felicitaciones de mi familia y la gente de mi entorno”, expresó el famoso de 36 años. “Solo deseo vivir como un buen padre, así como una vida ganada por esfuerzo. Les pido que envíen bendiciones para mi esposa y mi bebé”.

Kim Hyun Joong anunció su matrimonio en febrero del 2022, en medio de un concierto presencial y en línea. Luego, en junio, reveló que ya había registrado su unión ante la ley.

Kim Hyun Joong se concentra en su carrera como cantante solista. Foto: tvDaily

Esta es la segunda vez que Kim Hyun Joong se convierte en papá. El famoso tuvo un hijo a inicios del 2015 con Miss Choi, quien era su novia en ese entonces y con quien pasó un extenso conflicto legal. En 2018, Kim declaró que hasta entonces no había podido ver a su retoño.

Comunicado de la agencia de Kim Hyun Joong

La agencia de representación HENECIA, a cargo de las actividades de Kim Hyun Joong, hizo oficial el anuncio con un comunicado público.

“Estas son buenas noticias para la familia de Kim Hyun Joong. Él está esperando la llegada de una nueva vida con precaución, gratitud y emoción. Pedimos su apoyo sincero y buenos deseos para su vida”, se lee en el texto.

“Como es un tema relacionado a la vida privada del artista, pedimos evitar especulaciones o excesivo interés en consideración a su esposa, quien no es figura pública”, concluyó la agencia.

Kim Hyun Joong confirma embarazo de su esposa. Foto: tv Daily

¿Quién es la esposa de Kim Hyun Joong?

El otrora líder de SS501 no ha revelado la identidad de su esposa, pues es una persona que no pertenece al mundo del espectáculo. No obstante, Kim Hyun Joong contó que se trata de alguien que lo apoyó en sus momentos difíciles y además es en realidad su primer amor.