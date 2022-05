Productora anuncia concierto de k-pop en Perú: ¿qué agrupación vendrá?

Artistas como BTS, TWICE, Stray Kids, entre otros, han realizado conciertos fuera de Corea del Sur para conocer a fans de todo el mundo. Asimismo, Alemania vivió un festival de música k-pop el 14 y 15 de mayo con Kai de EXO, MONSTA X, Mamamoo, etc. Mientras tanto, en Perú aún no existe alguna fecha confirmada por algún cantante de este género.

Nuestro país ha recibido a grupos como BIGBANG, Super Junior, Dreamcatcher, CNBLUE, etc. No obstante, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, no se han programado fechas para algún concierto de k-pop. No obstante, una productora ha elevado las esperanzas de los fans de la onda hallyu.

Productora confirma un concierto de k-pop en Perú

Ninshi Conciertos es la productora que el 20 de mayo publicó un anuncio sobre un posible espectáculo en Perú después de unos años. Esta noticia será revelada este lunes 23 al mediodía a través de sus páginas principales de Facebook y Twitter. Aunque no ha mencionado ninguna pista, las publicaciones que han colgado son de dos grupos que darán fechas para América Latina. ¿Quiénes serían los posibles grupos en dar un concierto?

Anuncio de Ninshi Conciertos para una fecha de grupo de k-pop. Foto: captura de Facebook.

¿(G)I-DLE o KARD en Perú?

En las últimas semanas se ha confirmado que el grupo de (G)I-DLE y KARD tendrán fechas para venir a América Latina. Entre algunos países que irán son Chile, México, Colombia y Argentina. Al estar tan cerca de Perú, los fans se sintieron tristes al no contar con algún concierto de ambos grupos en territorio nacional. No obstante, esto cambiaría, ya que la productora Ninshi Conciertos es la que anunció los shows de estas agrupaciones.

Anuncio de conciertos de (G)I-DLE y KARD en Ninshi. Foto composición: captura de Facebook.

Por el momento, algunos fans están comentando que esperan que vengan (G)I-DLE y KARD, al igual que MONSTA X, SEVENTEEN, Stray Kids o TXT. La respuesta se dará la siguiente semana.