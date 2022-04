Lee Jong Suk y Yoona se convertirán en esposos en la ficción por el drama “Big mouth”, serie coreana que ya tiene mes de estreno confirmado por MBC. Este es el proyecto que marca el retorno del actor de “Pinocchio” a la televisión.

La historia ha sido creada por los guionistas de “Vagabond” (Jang Young Chul y Jung Kyung Soon), y la dirección está a cargo de Oh Choong Hwan, cuyo trabajo se apreció en el popular dorama “Hotel del luna”.

¿De qué trata “Big mouth”?

El nuevo drama de Lee Jong Suk es de género noir policial sobre un abogado poco exitoso que recibe un caso de asesinato. No obstante, una confusión por el sonido de su sobrenombre lo convierte en un estafador genio llamado “Big mouse”.

Para sobrevivir y proteger a su familia, deberá trabajar contra todo pronóstico para exponer una conspiración en las clases más privilegiadas de la ciudad.

Protagonistas de "Big mouth". Foto: MBC

¿Cuándo se estrena “Big mouth”?

Inicialmente, “Big mouth” iba a emitirse por tvN. Ahora se ha confirmado su estreno por MBC en julio del 2022 , como un drama de viernes y sábados.

Reparto y personajes de “Big Mouth”

Lee Jong Suk (32) será el abogado Park Chang Ho. YoonA (31) interpretará a su esposa Go Mi Ho, enfermera profesional que lo ayudó a terminar la carrera de Derecho. Ella tratará de solucionar la confusión por su propia cuenta. Ya hay fotos de Lee Jong Suk y Yoona mientras filmaban el kdrama.

Yoona y Lee Jong Suk en filmación de Big Mouth. Foto: vía Instagram

Kim Joo Hun (IONTBO, Now we’re breaking up) será Choi Do Ha , el ambicioso alcalde de Gucheon. Gracias a su pasado como un fiscal exitoso, estableció conexiones con políticos, prensa y el mundo financiero. Así es reconocido como miembro del NR Forum, un exclusivo club para la clase alta.

Ok Ja Yeon (drama Mine) será Hyun Joo Hee , esposa de Choi Do Ha y directora del Hospital Gucheon.

Reparto de "Big mouth". Foto: MBC

Yang Kyung Won (CLOY, “Vincenzo”) será Gong Ji Hoon, el CEO de el conglomerado de medios Geukdong Ilbo y presidente del NR Forum.