BTS estuvo en el aeropuerto de Incheon de Corea del Sur el 28 de marzo. Desde su país natal emprendieron rumbo a Las Vegas para su presentación en los Grammys 2022 y el concierto de “Permission to dance on stage”. No obstante, ARMY solo pudo observar a cinco de ellos, ya que Jungkook se encontraba en Estados Unidos.

Asimismo, ARMY se preocupó por la inasistencia de J-Hope, quien había dado positivo a la prueba PCR de COVID-19 desde el 24 de marzo. No obstante, el cantante ya se encuentra viajando al país norteamericano, pues fue visto en el Aeropuerto Internacional de Incheon el 2 de abril (KST).

Jungkook sale de la cuarentena

Como se recuerda, Jungkook se contagió de COVID-19 el lunes 28 de marzo, de acuerdo con un comunicado de la empresa de BIGHIT Music. Este documento mencionaba que el cantante no presentaba síntomas y que se encontraba en la cuarentena.

Sin embargo, el maknae de BTS mencionó que ya podría salir de casa a través de una historia de Instagram el 2 de abril . Ante ello, el fandom de ARMY le empezó a preguntar cómo se había sentido en los últimos días. Él mencionó que se encontraba bien después de tener el coronavirus. Además, mencionó que lo primero que hará será tomar sol.

Jungkook de BTS en Instagram con ARMY. Foto: captura

Jungkook en los Grammys 2022

Se espera que luego de confirmarse el alta de Jungkook, él aparezca durante la presentación de la premiación de los Grammys 2022 con sus demás compañeros de BTS. Asimismo, J-Hope, al estar fuera de la cuarentena, será parte de la ceremonia del 3 de abril.

BTS es el único grupo k-pop nominado a los Premios Grammys a lo largo de los años. Foto: composición La República/BIGHIT/Grammys

Jungkook en Instagram

Desde hace unos días, Jungkook ha estado interactuando con ARMY en Instagram, contestando preguntas aleatorias . Por más de una hora, el bailarín se ha dedicado a responder los mensajes. Algunos comentarios le decían para salir a ver cerezos o le preguntaban qué ha estado comiendo.

Jungkook de BTS en Instagram con ARMY. Foto: captura

