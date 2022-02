TWICE cancela eventos promocionales de la gira en Estados Unidos por la COVID-19

El tour de TWICE es el más esperado por los Once, club de fans del grupo. La empresa JYP Entertainment anunció el inicio de la gira el 15 de noviembre del 2021 al tener como primera fecha a Seúl el 24 de diciembre del mismo año. En febrero, el grupo había confirmado fechas en Estados Unidos; sin embargo, la agencia tuvo que cancelar las promociones.

JYP Entertainment publicó un comunicado en la página oficial de TWICE en el que mencionan que tanto las entrevistas y el meet and greet con Once de Estados Unidos serían cancelados. Esto se debe a los casos de COVID-19 que tienen lugar en el país. Además, el propósito fue que las integrantes del grupo se mantengan sanas para los conciertos de los días posteriores.

“Les agradecemos sinceramente su cálida bienvenida al comenzar la gira por los Estados Unidos. Como esta es una oportunidad para conocer a nuestros fanáticos que han esperado pacientemente en EE. UU., originalmente planeamos promociones y una amplia variedad de oportunidades para conocer y saludar. Sin embargo, debido a la gravedad de la situación de COVID-19, hemos decidido cancelarlas, ya que la salud de los artistas es nuestra prioridad número uno y deben continuar con la gira de la manera más segura posible”, inició el texto.

“Los miembros de JYP Entertainment y TWICE lamentan y se entristecen al anunciar esto. Sin embargo, esta decisión es obligatoria para un programa de gira exitoso, y nos gustaría pedir su amable y más profunda comprensión. Para disfrutar el concierto lleno de alegría de una manera segura, estamos muy emocionados de actuar para ustedes y esperamos sinceramente que nuestros fanáticos se cuiden y se mantengan saludables”, concluyó.

La primera fecha de 4th World Tour III TWICE en Estados Unidos empieza en The Forum, de Los Ángeles, el 15 de febrero del 2022 y finaliza el 27 en Nueva York. Otros lugares donde van a tocar son en Oakland, Atlanta, Ft. Worth y Belmont Park. La mayoría de estos cuentan con entradas agotadas.

El 13 de febrero del 2022, se vio a TWICE en el aeropuerto de Incheon de Corea del Sur, listas para partir a Los Ángeles. Según videos de los y las fans, ya se encuentran en Estados Unidos. A pesar de no contar con promociones, Once está agradecido de que JYP Entertainment no arriesgue al grupo.

Yeah JYP can't risk twice getting COVID so it's not really necessary for them to do the meets and greets. Let's keep the girls the safest they can be https://t.co/Izt3uGvVlS