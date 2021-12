Snowdrop: ver el estreno del K-drama de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In

Snowdrop, uno de los K-dramas más esperados del 2021, se encuentra a tan solo días de su estreno oficial. Con la participación de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In, la trama entre Young Ro y Su Ho buscará conmover a los seguidores con una trágica historia de amor. Conoce aquí todos los detalles del lanzamiento del capítulo 1 de Snowdrop.

¿De qué trata Snowdrop?

La historia de Snowdrop se encuentra ambientada en 1987, un periodo complicado en la política de Corea del Sur. Im Su Ho (Jung Hae In), un estudiante de postgrado de una universidad prestigiosa, aparece ensangrentado en la residencia de la Universidad de Mujeres de Hosoo y Young Ro (Jisoo de BLACKPINK) decide esconderlo y curar sus heridas.

Póster oficial de Snowdrop de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In. Foto: jTBC

Actores y personajes de Snowdrop

Kim Jisoo es Eun Young Ro

Jung Hae In es Im Su Ho

Kim Hye Yoon es Kye Boon Ok

Jang Seung Jo es Lee Kang Moo

Yoon Se Ah es Pi Seung Hee

Jung Eugene es Jang Han Na

Yoo In Na es Kang Chung Ya.

¿Cuándo se estrena el episodio 1 de Snowdrop?

En octubre del 2020, se confirmó que Kim Jisoo del grupo K-pop BLACKPINK y el reconocido actor Jung Hae In serían los protagonistas de Snowdrop. Luego de más de un año, finalmente el K-drama se estrenará el 18 de diciembre a las 10.30 p. m. (KST).

Horarios de estreno para ver Snowdrop

Ver Snowdrop en Perú, Colombia y Ecuador : 8.35 a. m.

Ver Snowdrop en México, Costa Rica y Guatemala : 7.30 a. m.

Ver Snowdrop en horario en Bolivia y Venezuela : 9.30 a. m.

Ver Snowdrop en Chile, Argentina y Brasil : 10.30 a. m.

Ver Snowdrop en España : 2.30 p. m.

Ver Snowdrop en Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 a. m.

¿Dónde ver el episodio 1 de Snowdrop?

Snowdrop será transmitido por la cadena de televisión coreana jTBC todos los sábados y domingos a partir del 18 de diciembre y formará parte del catálogo de Disney Plus Asia.

Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In. Foto: jTBC

Snowdrop en Disney Plus

El K-drama protagonizado por Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In fue confirmado para estrenarse en Disney Plus Asia, además de ser transmitido en el canal jTBC. Los fans latinos, por su parte, hicieron una campaña masiva para que Disney Plus Latinoamérica incluyera a Snowdrop en su catálogo, ya que se reportó que la plataforma había adquirido los derechos internacionales de transmisión del K-drama.

Disney Plus adquirió los derechos internacionales de Snowdrop y fans esperan confirmación de fecha de estreno. Foto: composición La República/jTBC/DisneyPlus

Sin embargo, Disney Plus Latinoamérica no confirmó una fecha de lanzamiento de Snowdrop y solicitaron a los fans de Kim Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In mantenerse atentos a los próximos estrenos en la plataforma streaming.

Disney Plus contesta a fans de BLACKPINK. Foto: Twitter

Snowdrop en Star Plus

El 16 de diciembre finalmente se obtuvo una respuesta para los fans latinos de Kim Jisoo y Jung Hae In. A través de un tuit, Star Plus Latinoamérica confirmó que el K-drama Snowdrop será transmitido exclusivamente para la región latina en el 2022.

Snowdrop se estrenará en Star Plus Latam. Foto: Twitter

Tráiler de Snowdrop