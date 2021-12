Siwon de SUPER JUNIOR dio positivo por COVID-19: ¿qué pasará con los MAMA 2021?

A solo horas de los MAMA 2021, Siwon de SUPER JUNIOR ha dado positivo por COVID-19 el 10 de diciembre, informó SM Entertainment. El idol estaba programado en los Mnet Asian Music Awards como presentador y los fans se preguntan qué pasará con la premiación K-pop, que suma con este caso un tercer contagio en menos de una semana.

Siwon positivo por COVID-19

La agencia del famoso coreano de 35 años manifestó que el contagio fue confirmado la mañana del 10 de diciembre (KST) tras una prueba PCR efectuada de manera preventiva antes de su horario.

Puntualizaron, además, que Siwon de SUPER JUNIOR había completado la segunda dosis de inmunización contra el coronavirus en septiembre. No entraron en mayores detalles al respecto.

Siwon es cantante, bailarín y visual de SUPER JUNIOR. Foto: SM

¿Los MAMA 2021 continúan?

Con el diagnóstico de Choi, los Mnet Asian Music Awards 2021 suman un tercer caso de COVID-19 en menos de una semana y a solo horas de su gala. Anteriormente, los respectivos staff de un artista que llegó a la final de Show me the money 10 y de un exidol de WANNA ONE confirmaron su contagio.

Dicha situación enciende las alertas sobre la realización de los MAMA, programada para el 11 de diciembre (KST). Sin embargo, de acuerdo a medios coreanos, el evento K-pop organizado por CJ E&M continuará su curso, según lo previsto.

Siwon no asistirá a los MAMA 2021

Siwon se ha aislado tras dar positivo por COVID-19 y canceló toda su agenda programada, detalló SM. Ello incluye su participación en los MAMA 2021, donde iba a presentar los premios junto a Tiffany y Sooyoung de SNSD, Song Joong Ki, Lee Do Hyun y más famosos coreanos.

Por otro lado, según la empresa que pronto dará un concierto gratuito a los fans en todo el mundo, los otros miembros de SUPER JUNIOR y las personas del staff que entraron en contacto con el actor de Work later, drink now también serán evaluados para descartar contagio.