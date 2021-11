BTS en The late late show con James Corden: cuándo y dónde ver la presentación de Bangtan

Luego del anuncio del regreso de BTS a los conciertos presenciales en Los Ángeles, el grupo K-pop sorprendió a ARMY con la confirmación de su asistencia al programa The late late show, conducido por James Corden. Aquí te contamos todos los detalles sobre la próxima visita de Bangtan a TLLS y por qué ARMY tiene reacciones divididas ante el anuncio.

BTS en The late late show

El 15 de noviembre, la cuenta oficial en Twitter del programa The late late show confirmó la asistencia de BTS al programa de James Corden a través de una publicación. En el anuncio se especificó que, además de brindar una entrevista con el conductor británico, el grupo K-pop también realizará una presentación musical de “Permission to dance”.

Grupo coreano BTS en imagen promocional de "Permission to dance". Foto: BIGHIT

Sin embargo, gran parte de ARMY expresó su descontento en las redes sociales debido a las declaraciones de James Corden en su programa sobre la presencia de BTS en la cumbre de la ONU, pues la tildó de “inusual”. Además, los seguidores de Bangtan se sintieron generalizados al ser llamados “chicas de 15 años de todo el mundo”, por lo que argumentaron que el fandom es diverso.

Mira aquí el comentario de James Corden sobre BTS.

Cuándo estará BTS en The late late show

BTS asistirá al programa The late late show el 23 de noviembre. Esta no será la primera vez que el grupo K-pop aparezca frente a James Corden, pues Bangtan participó en el popular Carpool Karaoke, además de presentar éxitos musicales como “Black swan”, “Life goes on” y “Dynamite”.

Anuncio oficial de BTS en The late late show con James Corden. Foto: CBS

Horarios por países para ver a BTS

BTS en The late late show en México, Costa Rica, Guatemala: 11.37 p.m. (23 de noviembre)

BTS en The late late show en Perú, Ecuador y Colombia : 12.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en Bolivia y Venezuela : 1.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en Chile, Argentina y Brasil : 2.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en España: 6.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en Estados Unidos: 12.37 a.m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en Corea del Sur: 5.37 p. m. (24 de noviembre)

Dónde ver a BTS en The late late show

El programa The late late show, conducido por James Corden, se transmite a través del canal CBS en horario nocturno, Las presentaciones y segmentos más relevantes son compartidos en su cuenta oficial de YouTube, tal como el Carpool Karaoke de BTS.

Cuánto dura The late late show

The late late show dura aproximadamente una hora, contando la publicidad, mientras que las entrevistas, presentaciones musicales y segmentos especiales se muestran en un tiempo de 43 minutos.

BTS realizó la primera presentación de "Black swan" en The late late show con James Corden. Foto: CBS

Presentaciones de BTS en The late late show

BTS: “Life goes on” y “Dynamite”