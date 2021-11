El juego del calamar: talento vocal de Park Hae Soo sorprende al elenco de la serie de Netflix

Con la confirmación de la segunda temporada de El juego del calamar, el elenco de la serie de Netflix se encuentra realizando promociones en Estados Unidos. En una entrevista con el medio Variety, Park Hae Soo (Sang Woo en Squid game) compartió su talento vocal y sus compañeros de elenco se mostraron encantados.

Park Hae Soo en Variety

El 8 de noviembre, una publicación en Twitter del medio estadounidense Variety se viralizó rápidamente entre los seguidores de El juego del calamar. A través de un vídeo, Park Hae Soo (Sang Woo), Jung Ho Yeon (Sae Byeok) y Lee Jung Jae (Gi Hun) aparecieron brindando una entrevista, luego de la confirmación de una segunda temporada de Squid game.

Park Hae Soo, Jung Ho Yeon y Lee Jung Jae de Squid game en una entrevista. Foto: captura/Variety

Park Hae Soo compartió su talento vocal con sus compañeros de elenco durante la entrevista y cantó “Like the salmon swimming up the river” de la artista coreana Kang San Ae. Jung Ho Yeon y Lee Jung Jae mostraron su sorpresa ante el gran registro vocal del actor de Sang Woo e, incluso, la modelo se atrevió a cantar un par de líneas de la canción.

Park Hae Soo y los musicales

El intérprete de Sang Woo, Park Hae Soo, ha participado en numerosos musicales antes de convertirse en actor, por lo que su talento para el canto se ha desarrollado a lo largo de los años. Entre sus obras más destacadas se encuentran The seagul (2011), Frankenstein (2014) y Judo boy (2015).

Park Hae Soo se escribe en hangul: 박해수. Foto: Hancinema

Park Hae Soo en La casa de papel coreana

La carrera como actor de Park Hae Soo presenta nuevos proyectos como la versión coreana de La casa de papel, en donde el actor interpretará a Berlín. Esta producción se estrenará en el 2022 y ya cuenta con un elenco confirmado.

Pedro Alonso y Park Hae Soo. Foto: SilverUnicorn en Naver

Tráiler de El juego del calamar