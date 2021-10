Jungkook de BTS y el nuevo look que sorprendió a ARMY en concierto online

El concierto online de BTS, Permission to dance on stage, se llevó a cabo el 24 de octubre para alegría de ARMY y uno de los momentos más destacados del show virtual fue cuando Jungkook apareció ante sus seguidores con un nuevo look de cabello y vestimenta. Conoce aquí el motivo por el cual el integrante de Bangtan fue tendencia #1 en Twitter.

Nuevo look de Jungkook

Jeon Jungkook estrenó nuevo tinte de cabello en el concierto online de BTS, Permission to dance on stage. El tono usado por el maknae de BTS fue color menta o mint, lo que sorprendió por completo a ARMY en la prueba de sonido del evento online.

Jungkook estrenó nuevo look y sorprendió a ARMY. Foto: captura/Twitter

Otro de los detalles del look que llamó la atención de sus fans fue el crop top usado por Jungkook en la presentación de “Fake love”, el cual estuvo acompañado de cadenas alrededor de su torso, además de usar botas largas. El idol K-pop también usó piercings y mostró sus tatuajes con total libertad durante todo el concierto.

Jungkook vistió un crop top y botas largas en "Fake love". Foto: captura/Twitter

Reacción de ARMY

Los fans de BTS expresaron su emoción y sorpresa por el nuevo look de Jungkook en la red social Twitter. Esto ocasionó que el nombre del golden maknae fuese #1 en tendencia global, mientras que otras frases como “Mint Jungkook”, “Jungkook rubio” o “Jeon Jungkook” ocuparon también los primeros puestos.

Jungkook fue tendencia a nivel global por su nuevo look. Foto: JJK_Times/Twitter

Jungkook fue tendencia a nivel global por su nuevo look. Foto: Jungkook_SNS/Twitter

ARMY no dejó de compartir su encanto por el nuevo look de Jungkook y aquí te mostramos los tuits más resaltantes.

Así reacciona ARMY en las redes sociales. Foto: captura/Twitter

Así reacciona ARMY en las redes sociales. Foto: captura/Twitter

Así reacciona ARMY en las redes sociales. Foto: captura/Twitter

BTS en PTDOS 2021