Squid game: actor confesó que vomitó al grabar juego ‘Tira y afloja’

Si para el público resultó una experiencia intensa ver el juego ‘Tira y afloja’ de Squid game, la serie con el debut más exitoso en toda la historia de Netflix, ¿cómo habrá sido para el elenco que tuvo que dar vida a la toma? En una reciente entrevista, tres actores coincidieron en que dicha escena fue la más difícil de filmar para ellos. Uno, incluso, reveló que llegó a vomitar en más de una ocasión producto del intenso rodaje.

El juego del ‘Tira y floja’

Squid game presenta a personas con serios problemas que apuestan su vida en clásicos juegos infantiles adaptados a versiones mortales por una jugosa recompensa de 4.5600 millones de wones coreanos.

Son seis los retos eliminatorios que conforman el survival del K-drama escrito y dirigido por Hwang Dong Hyuk. Uno de estos, exactamente el tercero, fue el ‘Tira y afloja’.

En esta competencia de El juego del calamar los concursantes disputaron seguir con vida por equipos que jalaban una sogas hasta que el rival cayera de una torre al vacío. Los personajes principales de la historia, menos el maleante Deok Soo, conformaron el grupo que terminó venciendo a sus adversarios contra todo pronóstico gracias al anciano 001.

El actor que vomitó al grabar el ‘Tira y afloja’

En reciente entrevista para Netflix Korea, los actores principales de este hit de los dramas coreanos se midieron en el reto de la galleta Dalgona mientras conversaban sobre algunos pormenores de la serie.

Fue en esta actividad donde se le preguntó al elenco cuál había sido la escena más difícil de grabar. Kim Joo Ryoung, Lee Yoo Mi y Heo Sung Tae coincidieron en elegir al reto del ‘Tira y afloja’.

Sobre su respuesta, Kim, intérprete de Mi Ryeong o 212, explicó: “Fue porque lo estábamos haciendo de verdad. Me quedé totalmente agotada después de ese juego. Sin embargo, fue divertido”.

Por su parte, Lee Yoo Mi, la querida Ji Yeong o 240, manifestó que en realidad no estaban compitiendo en fuerza contra un grupo real de personas como se ve en la serie, sino contra una máquina.

“Así que, no importa lo duro que nos acercáramos, no pasó nada; la cuerda no se movió ni una pulgada. Fue muy difícil”, detalló.

Squid game, El juego del calamar, Heo Sung Tae

Heo Sung Tae coincidió con sus compañeras en pensamientos sobre el grado de dificultad del juego. Sin embargo, el carismático actor que dio vida al maleante Deok Soo y que ha ganado fama de ‘catlover’ reveló, además, que fue tanta su entrega en el rodaje que terminó vomitando en reiteradas oportunidades.

“Honestamente, lo hice con todo lo que obtuve. Estaba gritando como, ‘¡Muere!’ también. Incluso vomité mientras filmaba esa escena. No solo una vez, sino muchas“, declaró a Neftlix Korea, conforme traducción de SBS News.

Puedes ver aquí la entrevista completa al los actores de Squid game.