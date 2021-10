Song Joong Ki y Jeon Yeo Been se reúnen tras final de Vincenzo y causan furor entre fans

La pareja principal del drama Vincenzo se robó el show en redes sociales tras la inauguración del Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF). En la ceremonia del miércoles 6 de octubre, Song Joong Ki y Jeon Yeo Been tuvieron su primer reencuentro público tras el desenlace de una de las series más populares del año.

El BIFF se desarrollará hasta el 15 de octubre y se presentarán 223 películas de 70 países. Entre las actividades programadas figuran proyecciones, conversatorios y también premiaciones, como la entrega del Asia Content Awards , anunciada para el jueves 7.

Entre los films invitados se encontraban Space sweepers, protagonizada por Song Joong Ki, y Night in paradise, que cuenta con Jeon Yeo Been en el cast principal. Con esta información, los fans del K-drama sobre el mafioso italiano esperaban que ambas estrellas pudiesen coincidir en el festival.

Song Joong Ki interpretó a Vincenzo Cassano y Jeon Yeo Been actuó como Hong Cha Young. Foto: tvN

Song Joong Ki fue el encargado de conducir la ceremonia de apertura con la actriz Park So Dam, estrella de Parasite y Record of youth. Debido a ello, su asistencia estaba confirmada desde hace varias semanas atrás. Sin embargo, la presencia de Yeo Been no fue asegurada hasta el mismo día de la inauguración.

El público atento a la transmisión de la alfombra roja vio la llegada de los MC, que posaron juntos para los fotógrafos en el lugar. Justo detrás de Song Joong Ki y Park So Dam, ingresó la recordada Hong Chayoung de Vincenzo.

La reacción del actor, que giró dos veces hacia atrás y sonrió a las cámaras, bastó para que este breve clip fuese viral en las redes sociales.

Si las aguas ya estaban agitadas al saber que ambos famosos estaban en el mismo evento, la emoción de los fans fue mayor cuando se difundió una foto de Song Joong Ki y Jeon Yeo Been conversando en el backstage de la gala.

Actores conversan en el backstage del Festival Internacional de Cine en Busan. Foto: Yeobeen files

Vincenzo fue uno de los dramas coreanos que marcó el 2021 y la amistad entre los miembros del elenco continúa a pesar de que se despidieron del set hace cinco meses. El público todavía conserva las esperanzas por una segunda temporada dada la brillante química de los actores que conforman la ‘familia Cassano‘.

Song Joong Ki en la red carpet de BIFF 2021

Jeon Yeo Been en la red carpet de BIFF 2021