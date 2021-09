BTS: Taehyung hizo llorar a Beomgyu tras regañarlo en una cámara escondida

Una cámara escondida planeada por Taehyung y sus compañeros de BTS, cuya intención probablemente fue aligerar la carga pesada en Beomgyu tras un error en el escenario, provocó llanto en el integrante de TXT.

Durante su más reciente trasmisión en VLive junto a Beomgyu, el joven idol del K-pop reveló dicha experiencia que vivió al lado de sus hyungs casi dos años atrás. ARMY y MOA replican en redes sociales esta anécdota como una muestra de la cercanía entre los grupos compañeros de agencia.

La vez en que Taehyung hizo llorar a Beomgyu

Este suceso tuvo lugar en los 2019 SBS Gayo Daejeon Music Festival, según compartieron los famosos coreanos.

Aquella vez, TXT había preparado con vehemencia una puesta de “Boy in luv” de BTS y todo había salido aparentemente bien en escena. Sin embargo, Beomgyu cometió un error en la coreografía mientras cubría la parte de V, de quien había recibido ayuda previamente, por lo que terminó llorando de regreso al backstage.

“Incluso antes de esta actuación, me comuniqué con Taehyung y le pedí consejo con preguntas como, ‘Hyung, ¿cómo usaste tu voz mientras cantabas ‘Boy in luv’?’ y ‘¿Qué tipo de expresiones faciales crees que serían buenas para mí? Debido a que esta era la primera vez que hacíamos cover de BTS, realmente quería hacer un buen trabajo. Después de hacerle estas preguntas, Taehyung me dijo: ‘Haz un buen trabajo’, y yo dije: ‘Está bien, lo haré', contó.

“Así que cuando subí al escenario ese día, estaba pensando: ‘¡Hoy voy a romper el escenario!’ Pero mi micrófono comenzó a entrar en mi boca, así que primero tuve que quitarlo y luego terminé cometiendo un error. Debido a eso, estaba realmente molesto. Había practicado muy duro, pero no podía mostrar lo que había practicado, y también me sentí muy apenado por los hyungs. Así que lloré en nuestro camino de regreso a los camerinos”, continúo el artista K-pop de 20 años.

Poco después, ni bien había terminado de secarse sus lágrimas, se acercó a saludar a los Bangtan Boys (actualmente en Estados Unidos por su participación en la ONU). Fue ahí, detalla, cuando V le jugó una broma que desencadenó en él más llanto.

Choi Beomgyu explicó: “Taehyung me había preparado una broma de cámara oculta. Él y yo nos habíamos contactado a menudo, así que había preparado una broma en la que me regañaba y me preguntaba: ‘¿Por qué no hiciste un buen trabajo? ¿Por qué te equivocaste?’.

“No era tanto que tuviera miedo, sino que estaba muy triste y me sentí muy apenado. Así que realmente lloré mucho. Taehyung estaba tan sorprendido que me abrazó y dijo: ‘¡Oye, oye, lo siento! ¡Hiciste un buen trabajo! ¡Realmente lo hiciste bien!’”, aclaró con una sonrisa en el rostro.

A ello, Soobin agregó que los otros seis miembros de Bangtan participaron de la broma hasta que el visual y cantante comenzó a regañar a Choi. Entonces, irrumpieron gritando: “Oye, Kim Taehyung, ¿por qué estás siendo así? ¿Por qué hiciste llorar a Beomgyu?”.

Posteriormente, el ídolo que recientemente fue reconocido como la celebridad masculina más hermosa continuó abrazando y diciendo a su hoobae que hizo un buen trabajo, rememoraron los intérpretes de “LO$ER=LO♡ER”. Además, los protagonistas de esta historia continuaron comunicándose por mensaje de texto de regreso a sus casas tras el Gayo.

“Realmente me cuida muy bien”, resaltó Beomgyu sobre su hyung.