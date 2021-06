Woojin sobre falsos rumores en su contra: “Sufrí mucho, no podía dormir”

En setiembre de 2020, Woojin se vio vinculado en una denuncia anónima de acoso y tras encontrar a uno de los responsables de los rumores falsos, hoy el idol K-pop volvió a tocar el tema en un sincera entrevista para el canal de YouTube de Liry Onni.

La youtuber realizó todo tipo de preguntas al ex miembro de Stray Kids, desde cómo se sintió con las falsas acusaciones en su contra hasta sus próximos proyectos.

Woojin habla sobre la denuncia al que fue vinculado. Foto: captura Liry Onni

Debut de Woojin

Sobre su debut como solista, Woojin dijo que se está involucrando mucho en la producción y que quiere mantener en reserva los detalles para que disfruten el lanzamiento sus fans.

“Estos días estoy muy ocupado preparando el debut. Estoy estudiando para componer letras, porque en este álbum me gustaría involucrarme escribiendo (...) Es mi primer álbum como solista y quiero dejar el factor sorpresa, pero quisiera revelar más cosas. Una cosa que sí puedo decirles es que los fans podrán identificarse con el contenido”.

Woojin fue miembro de Stray Kids. Foto: captura Liry Onni

Asimismo, el ex integrante de Stray Kids reveló que su motivación para seguir dedicándose a la música es lo que puede inspirar a sus fans.

“Al principio quise ser cantante simplemente porque me gustaba cantar. Así comencé, pero luego conocí a mis fans y una de las cosas que me dijo un fan fue: ‘Recibí una influencia positiva por tu música y tus canciones’. Me hizo muy feliz escucharla. Por eso quiero ser una persona que pueda dar una influencia positiva hacia los demás”.

Denuncia anónima de acoso contra Woojin

Luego de agradecer a Liry Onni por el video sobre los rumores que aparecieron en setiembre de 2020, Woojin dijo que no la pasó bien y se explayó en los sentimientos que tuvo.

“Si dijera que no la pasé, estaría mintiendo. Sufrí mucho, por días no podía dormir, me daba cólera, me daba tristeza, así. Con lo que me sucedió, lo que más pensé fue cómo puede expandirse tanto algo que no sea verdad y pensé también en cómo hacer que las personas sepan la verdad”.

Woojin, Stray Kids, acoso sexual, idol Kpop

Pese a los malos momento, el ex integrante de Stray Kids reconoció que su fortaleza fueron sus fans y que su apoyo fue valioso para encontrar a la persona que lo difamó.

“Pero gracias a mis fans que me quieren mucho pudimos encontrar al difamador, ellos me apoyaron y me dieron cariño, eso me dio muchas fuerzas y me ayudó a resistir. Por eso me voy a concentrar en los fans que me quieren y ensayar con las fuerzas que me dan. Y por último, pude resistir pensando que la verdad saldrá a la luz algún día”.

¿Mensaje a Hyujin?

Woojin, Stray Kids, acoso sexual, empresa, Kpop

Antes de terminar la entrevista, Woojin le pidió unos minutos para enviar un mensaje sobre aquellos artistas que también está pasando momentos difíciles frente a acusaciones falsas que circulan sobre ellos en redes sociales.

“Últimamente hay muchísimos rumores, no fui el único. Hay muchos que están sufriendo debido a rumores falsos. Me gustaría que no haya más víctimas por estos rumores falsos”.

Estas palabras han sido tomada por varias fans como un mensaje a los idols que se han visto envueltos en fuertes acusaciones, donde uno de ellos podría ser Hyunjin de Stray Kids y su ex compañero de grupo, ya que recientemente fue vinculado en un caso de violencia escolar.

Aquí puedes ver toda la entrevista completa desde el canal de Liry Onni.