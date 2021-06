Win Metawin: anillo que usó en la nueva colección de Velence llama la atención de fans

Un gran debate se abrió luego de que se revelaran las fotos de la nueva colección de ropa de Velence, marca de Win Metawin, debido a que el artista tailandés usó un anillo muy similar al de su amigo Bright Vachirawit.

Win Metawin posando para Velcence. Foto: Velence

Los fans empezaron a especular, que estos aros habrían sido el regalo de cumpleaños del popular Snowball para el actor que dio vida a Sarawat en 2gether: the series.

El 27 de diciembre de 2020, se vio a Win Metawin llegar a la casa de Bright Vachirawit para acompañarlo en su día especial llevando consigo dos cajas rojas. Solo el contenido de un regalo fue revelado a los fans; se trataba de unos audífonos.

Semanas después se vio al actor de 23 años usar en una de sus presentaciones un anillo plateado y el pasado 1 de junio, durante la revelación de la sesión de fotos para la nueva colección de Velence se vio al actor de Kavin en F4 Thailand, usar un aro de muy similar diseño y color.

Los BrightWin empezaron a publicar en redes sociales sobre estos detalles, haciendo que más fans se interesaran en este detalle que ha provocado emoción en el fandom.

Fans sobre Win Metawin y Velence. Foto: captura Brightwin.moments

Por otro lado, Win Metawin lanzó su nueva colección de polos Velence, inspirado en el color del arcoíris, que a su vez será puesto a la venta durante el Mes del Orgullo LGTBIQ+.

Al respecto, un fan del artista recordó las palabras que dijo sobre la comunidad LGTBIQ+ y utilizó como referencia su personaje en2gether: the series.

“El amor es el amor. El amor no se trata de género. El amor no se trata de otra cosa. El amor es solo amor. E incluso en la serie, al propio Tine (...) puede cambiar su amor por Sarawat. El amor no tiene nada que ver con el género”.