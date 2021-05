Aún no transcurre el primer día de reproducciones de “Butter” en YouTube, pero el récord de las 24 horas ya estaría en sus manos. La canción de BTS se impone a las cifras de “Dynamite” desde su estreno, indicio de que el septeto seguirá imparable este 2021.

“Butter” es el segundo tema que los Bangtan Boys lanzan en inglés. Es un track alegre, con toques de dance pop, cuyo verso ’Get it, let it roll’ se queda impregnado tras oírlo. Como menciona Jimin vía conferencia en Corea, no tiene un significado profundo, sino que “es una canción tierna que puedes escuchar con facilidad”.

Como fenómeno musical, BTS y ARMY trabajan de la mano para dejar huella en cada proyecto. Con este single, inician un nuevo año de retos y récords.

Si en el 2020 ”Dynamite” se coronó como el MV de mayores vistas en 24 horas con 101,1 millones, esta cifra será suoerada por “Butter” antes de cumplirse el día.

Según los contadores automatizados, “Butter” alcanza más de 100 millones de reproducciones en solo 21 horas. Con este ritmo, esta canción reemplaza a “Dynamite” en el trono que ocupó desde agosto del 2020.

BTS: vistas de Butter en 21 horas. Foto: Data Live YouTube

BTS: Butter en YouTube. Foto: captura

Este artículo se actualizará cuando se cumplan las primeras 24 horas para precisar la cantidad de vistas logradas.

Meta de las 24 horas

Aunque la meta general es llevar a “Butter” como el MV más visto de YouTube, el fandom ARMY se ha propuesto llegar a un rango entre 105 a 110 millones en el primer día de estreno.

Además, esperan que, en una semana, el videoclip con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook alcance las 230 millones de reproducciones. Para ello, desde mucho antes del estreno, han difundido tutoriales para un streaming efectivo.

Cifras que deben alcanzar por hora los ARMY para conseguir el goal de YouTube. Foto: Twitter/@vantetaetaekook

“Butter”, la premiere en YouTube más vista

El 21 de mayo, “Butter” entró con fuerza a YouTube y en solo minutos ya tenía un nuevo récord. Según Forbes, la anticipación por oír el nuevo sonido de BTS hizo que al menos 3,89 millones de usuarios se conectaran en simultáneo a su premier de medianoche.

Premier de "Butter". Foto: Forbes

En contraste, el título de “Dynamite” se logró en el 2020 con tres millones de concurrentes en el estreno por YouTube.

La cifra oficial sobre será compartida por YouTube en los próximos días, pero la ventaja da indicio suficiente a ARMY para celebrar el éxito de “Butter”.