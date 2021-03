Song Kang y Han So Hee serán pareja en drama de romance I know but

Song Kang y Han So Hee, actores revelación del 2020, fueron confirmados como protagonistas del drama romántico I know but (título temporal). Ambas figuras habían sido captadas mientras compartían una sesión de fotos, por lo que solo faltaba el anuncio oficial de su participación en el proyecto.

JTBC presentó a las estrellas el 18 de marzo y reveló detalles sobre la emisión del drama. La producción se estrenará en junio, cuando culmine la serie Undercover, y está programada para viernes y sábados.

Sinopsis de I know but

Inspirado en el webtoon Essential love culture, I know but presenta el romance de Yoo Na Bi y Park Jae Uhn.

La descripción oficial apunta:

“Park Jae Uhn (Song Kang) cree que las citas son una pérdida de tiempo, pero le gusta coquetear. Aunque es amigable y agradable con todos, por dentro no tiene interés en los demás. Es un maestro en el flirteo, aunque no involucra sus emociones. Es un chico que no revela sus sentimientos; sin embargo, cuando conoce a Yoo Na Bi, se da cuenta que quiere derribar esas paredes autoimpuestas.

Yoo Na Bi (Han So Hee) tuvo una experiencia desagradable con su primer amor, por ello ya no cree en el destino y jura no volver a enamorarse. No obstante, el encuentro con Park Jae Uhn hará trastabillar su determinación”.

Song Kang y Han So Hee vs la versión en webtoon de sus personajes. Foto: composición Twitter

Song Kang y Han So Hee

Tanto Song Kang como Han So Hee son estrellas de alta demanda en la industria. El primero alcanzó fama mundial al interpretar a Sun Oh de Love alarm y luego protagonizó la serie Dulce hogar para Netflix. El 22 de marzo, él también estrenará un drama sobre ballet (Navillera) por tvN.

“Me siento emocionado de trabajar en I know but. Me esforzaré mucho para mostrar un lado nuevo de mí a través de Park Jae Uhn”, afirmó Song Kang.

Song Kang. Retrato para Love Alarm 2. Foto: Netflix

Por su parte, Han So Hee se ganó al público general con su rol en The world of the married. Netflix la convocó para ser la estrella del drama de acción My Name, el cual está en fases finales de grabación.

“Estoy feliz de interpretar al personaje de un webtoon que disfruté. Me siento nerviosa y con un poco de presión, pero tengo mucha expectativa de nuestra primera filmación porque trabajaré con personas geniales. Esperen este proyecto con amor”, expresó la actriz de 26 años.