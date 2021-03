Song Kang y Han So Hee: foto filtrada confirmaría protagónico en I know but

Solo faltaría la presentación oficial. Song Kang y Han So Hee fueron vistos mientras se fotografiaban en lo que sería una actividad promocional para el nuevo drama de JTBC, I know but (título provisional). Ambos actores habían iniciado negociaciones para este proyecto desde setiembre del año pasado.

I know but es una historia romántica inspirada en el webtoon Essential love culture, creado por Jung Won. Ella también será guionista para JTBC y adaptará la vivencia de Na Bi, una mujer que está decepcionada del amor, pero a pesar de ello, desea tener una relación. Por otro lado, Jae Eon piensa que las relaciones son una molestia, pero le gusta coquetear.

Webtoon que inspira al drama 'I know but'. Foto: Naver

El drama estaba planificado para su emisión en la primera mitad del 2021, pero podría experimentar retrasos debido a la pandemia.

El 6 de marzo, comunidades en línea compartieron una foto filtrada donde se aprecia a Song Kang y Han So Hee sosteniendo guiones. La pose es típica de las imágenes donde se anuncia la lectura de libreto, momento clave para comenzar el trabajo de campo con el elenco.

En la foto, la internauta expresa su sorpresa al ver al galán de Love Alarm, y señala que es muy apuesto.

Song Kang y Han So Hee estarán juntos en nuevo drama de romance. Foto: vía Twitter

Song Kang y Han So Hee vs la versión en webtoon de sus personajes. Foto: composición Twitter

Cuando se conoció quiénes eran las principales opciones para protagonizar I know but, el público no tardó en demostrar su expectativa. Tanto Song Kang como Han So Hee están en la lista de los actores coreanos más populares del 2020.

Song Kang fue nombrado el hijo de Netflix tras el éxito sucesivo de Love Alarm y Sweet Home. En marzo de este año, vuelve a la pantalla con la segunda temporada de la serie de romance y estrenará el drama Navillera. Ofertas de trabajo no le faltaron desde que interpretó a Sun Oh.

Song Kang en Love alarm. Créditos: Netflix

Por su parte, Han So Hee se robó la atención del público con su personaje en The world of the married. A sus 26 años, ya había participado en dramas de éxito como 100 days my prince y Abyss, pero tomar el rol de Yeo Da Kyung fue clave en su carrera. La actriz fue convocada por Netflix y filma el drama de acción My Name (antes llamado Undercover girl).

The world of the married. Foto: JTBC

.