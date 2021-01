Con poco más de dos años en el rubro, Hwan In Yeop es una de la estrellas coreanas del momento, por su trabajo como el ‘second lead’ Seo Jun, del drama sensación True beauty.

Hwang In Yeop, actor y modelo coreano de 30 años. Foto: hi_high_hiy / Instagram

En medio del apogeo de su carrera, el 19 de enero KST llegó a los 30 años, por lo que la fecha especial no pasó desapercibida para los fans.

Muchos admiradores se unieron en redes sociales para celebrar el aniversario del natalicio y terminaron convirtiendo en trending topic las entradas #HappyHwangInYeopDay y #황인엽행복한날 (’Feliz día de Hwang In Yeop’), así como el nombre del artista.

Hwang In Yeop cumplió 30 años el 19 de enero. Foto: captura marixdam / Twitter

Otros compartieron lo mejor de su joven repertorio de K-dramas, el cual presentamos a continuación. Además de retratar la transformación del actor coreano, compartiremos en qué sitios online legales podrás ver las series.

Hwang In Yeop en WHY

Webdrama de comedia romántica del 2018 que marcó el debut oficial de Hwang In Yeop como actor, a la edad de 27 años. En esta producción, dio vida a Gi Jae Yeong, uno de los personajes principales.

Hwang In Yeop en WHY. Foto: Naver TV Cast

¿Dónde ver WHY online?

Encontrarás el drama WHY en YouTube, pero debes buscarlo con su título original (첫 사랑이 실패할 수밖에 없는 이유 [WHY/와이]).

Hwang In Yeop en Freshmen

El segundo trabajo del intérprete también fue un webdrama. Titulado Fresham, fue emitido en 2019 y contó con el protagónico del actor en el papel de Seo Kyo Won.

Hwang In Yeop en Freshman. Foto: captura Naver TV

¿Dónde ver Freshmen online?

Podrás encontrar la serie de 12 capítulos en Naver TV Cast, bajo su título original 프레쉬맨. No obstante, hay restricciones para el acceso, según el país.

Hwang In Yeop en The tale of Nokdu

Para su primer drama televisado, The tale of Nokdu, Hwang In Yeop interpretó al personaje del elenco de soporte llamado Park Dan Ho.

Hwang In Yeop en Tale of the Nokdu. Foto: KBS2

¿Dónde ver The tale of Nokdu online?

El K-drama histórico romántico protagonizado por Jang Dong Yoon y Kim So Hyun fue emitido por KBS2 a finales del 2019. También se encuentra disponible de forma gratuita y con subtítulos en español en Viki Rakuten.

18 again

Aunque también tuvo un rol de soporte, Hwang In Yeop brilló en 18 again interpretando al estudiante de secundaria Goo Ja Sung.

Hwang In Yeop en 18 again. Foto: jTBC

¿Dónde ver 18 again online?

El drama de fantasía fue estrenado en setiembre del 2020 y culminó en noviembre de ese mismo año, poco antes del estreno de True beauty. Al igual que Tale of the Nokdu, forma parte del catálogo de Viki Rakuten, pero solo determinadas regiones cuentan con acceso al contenido.

True beauty

Fue el primer trabajo televisivo de Hwang In Yeop en el elenco principal, responsable también de su salto definitivo a la fama internacional. En este K-drama basado en el famoso webtoon de Yaongyi, el actor da vida a Han Seo Jun, pretendiente de la protagonista Jugyeong (Moon Ga Young) y, por lo tanto, rival de amores de Lee Su Ho (Cha Eun Woo).

¿Dónde ver True beauty online?

True beauty se acerca a su final con la emisión del capítulo 12. Puedes ver el contenido poco después del estreno en Corea del Sur mediante la opción Pass Standard de Viki Rakuten.

