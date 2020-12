Hani revela que Chungha se disculpó varias veces tras contagiarse de COVID-19

El programa de variedades Running Girls de Mnet realizó su conferencia de prensa el 8 de diciembre con la presencia de Hani (EXID), Sunmi, YooA (Oh my girl) y Chuu (LOONA). Chungha, que también es parte del elenco del reality, no asistió debido a que en la víspera se confirmó que era un caso positivo de COVID-19.

En el evento con los medios coreanos, las cantantes revelaron que Chungha lamentaba mucho haberse enfermado y, en consecuencia, estaba apenada por afectar las actividades de promoción del reality.

“Chungha seguía disculpándose con nosotras, pero desearía que no se preocupara. Quiero decirle que estamos haciendo un buen trabajo hoy”, afirmó Hani. “Solo quiero decirle que se mejore pronto, que se concentre en su recuperación”.

Idols que forman el elenco de Running girls. Foto: Star News

La exintegrante de I.O.I está descansando en cuarentena luego de recibir sus resultados de COVID-19 el 7 de diciembre. Según su agencia MNH Entertainment, Chungha asistía a un centro de rehabilitación física en un polideportivo para tratar una lesión. El sábado 5 se enteraron de un caso positivo en dicho recinto, y aunque no fue notificada por las autoridades decidió aplicarse un test de descarte.

La intérprete de “Stay tonight” estaba a pocas semanas de lanzar QUERENCIA, su primer álbum de estudio. Este salía al público el 4 de enero, pero el 10 de diciembre se tenía programado el estreno de un sencillo pre-release. El calendario de actividades sobre este proyecto todavía no se ha actualizado.

Por otro lado, Running girls, programa que muestra a un grupo de idols que salen a correr juntas por paisajes naturales, liberará su primer episodio el 9 de diciembre. Este show de variedades se filmó con anticipación.

